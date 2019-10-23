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Канал Adult Swim раскрыл названия эпизодов четвёртого сезона «Рика и Морти»

Долгожданное возвращение «Рика и Морти» всё ближе, но до премьеры четвёртого сезона ещё две с половиной недели. К счастью, канал Adult Swim не пожадничал и, дабы скрасить зрителям ожидание, выкатил видеоролик, объявляющий заголовки первых пяти эпизодов грядущего сезона.

10-серийное продолжение культового мультфильма Дэна Хармона и Джастина Ройланда о невероятных межпространственных приключениях Рика Санчеза и его внука Морти стартует 10 ноября, и по феерическим названиям эпизодов уже можно гадать, о чём пойдёт речь. Наверное.

Итак, вот заголовки пяти серий, которые успевают выйти в этом году:

  • Edge of Tomorty: Rick Die Rickpeat
  • The Old Man and the Seat
  • One Crew Over the Crewcoo's Morty
  • Claw and Hoarder: Special Ricktim's Morty
  • Rattlestar Ricklactica
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Видео Рик и Морти
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