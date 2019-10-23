«Рождественская песнь» Стивена Найта — первые промо-кадры

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал Entertainment Weekly опубликовал первые промо-кадры «Рождественской песни» по версии Стивена Найта («Острые козырьки»). Премьера телеэкранизации классического произведения Чарльза Диккенса состоится в декабре.

Трёхсерийный мини-сериал BBC One и FX повествует о мрачном скареде и мизантропе Эбенезере Скрудже (Гай Пирс), которому в канун зимних праздников приходится столкнуться с духами Рождества (духа прошлого Рождества играет Энди Сёркис) и осознать, какую неправедную жизнь он прожил.

Также в сериале задействованы Стивен Грэм, Шарлотта Райли, Джо Элвин, Джейсон Флеминг, Винетт Робинсон, Кайван Новак и Ленни Раш. Режиссирует Ник Мёрфи («Последнее королевство»). Найт отвечает за сценарий, а заодно наряду с Томом Харди и Ридли Скоттом выступает исполнительным продюсером. Производством ведают Scott Free London и Hardy Son & Baker.