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«Рождественская песнь» Стивена Найта — первые промо-кадры

Портал Entertainment Weekly опубликовал первые промо-кадры «Рождественской песни» по версии Стивена Найта («Острые козырьки»). Премьера телеэкранизации классического произведения Чарльза Диккенса состоится в декабре.

Трёхсерийный мини-сериал BBC One и FX повествует о мрачном скареде и мизантропе Эбенезере Скрудже (Гай Пирс), которому в канун зимних праздников приходится столкнуться с духами Рождества (духа прошлого Рождества играет Энди Сёркис) и осознать, какую неправедную жизнь он прожил.

Также в сериале задействованы Стивен Грэм, Шарлотта Райли, Джо Элвин, Джейсон Флеминг, Винетт Робинсон, Кайван Новак и Ленни Раш. Режиссирует Ник Мёрфи («Последнее королевство»). Найт отвечает за сценарий, а заодно наряду с Томом Харди и Ридли Скоттом выступает исполнительным продюсером. Производством ведают Scott Free London и Hardy Son & Baker.

Кадры из сериала «Рождественская песнь» Кадры из сериала «Рождественская песнь» Кадры из сериала «Рождественская песнь»
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