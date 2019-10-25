Юэн Макгрегор несколько лет молчал о сериале про Оби-Вана Кеноби

В недавнем интервью изданию Men's Journal Юэн Макгрегор — исполнитель титульной партии в будущем сериале про Оби-Вана Кеноби — признался, каким громадным облегчением стал для него официальный анонс проекта. А всё потому что Макгрегору пришлось проявить настоящую джедайскую выдержку и очень долго хранить проект в тайне.

Это чертовски огромное облегчение, потому что мне пришлось четыре года врать окружающим о [сериале]. Юэн Макгрегор, знал и молчал

Актёр сообщил, что съёмки начнутся не раньше следующего лета, и подтвердил, что мини-сериал будет состоять из шести эпизодов. События, по словам Макгрегора, действительно разворачиваются во временном отрезке между третьим и четвёртым эпизодами саги, сразу же после истребления Ордена джедаев. Это трагическое событие займёт, что неудивительно, центральное место в сюжетной арке персонажа.

В прошлом месяце стало известно, что режиссировать сериал будет Дебора Чоу («Мандалорец») по сценарию Хуссейна Амини («Алиенист»).