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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Канал The CW готовит приквел сериала «Сотня»

Телеканал The CW, может, и закрыл свой долгоиграющий сериал «Сотня», но с постапокалиптической вселенной пока прощаться не собирается, задумав снять приквел основной истории. Присматривать за проектом доверили шоураннеру оригинального сериала Джейсону Ротенбергу.

Вольная экранизация книжной серии Кэсс Морган рассказывает о сотне юных правонарушителей, отправленных на Землю спустя почти век после апокалипсиса. Подростки ведут тяжелейшую борьбу за выживание, которая длится годы и навсегда меняет их жизни. Приквел поведет о том, как разворачивались события 97 лет назад и покажет конец света в результате ядерного апокалипсиса, уничтожившего большую часть человечества. В центре истории — группа выживших, пытающихся построить новое, лучшее общество на руинах старого мира.

«Сотне» ещё предстоит вернуться в эфир в следующем году на седьмой 16-серийный сезон.

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Сотня
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