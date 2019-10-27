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«Дракула» — тизер кровавого триллера от Стивена Моффата и Марка Гэтисса

В сети появился первый тизер викторианского триллера «Дракула» от создателей «Шерлока» Стивена Моффата и Марка Гэтисса. Авторы отказываются от всякой гламуризации кровососов и настроены вернуть князю вампиров его кошмарную славу.

Трёхсерийная постановка представляет собой авторское переосмысление знаменитого готического романа Брэма Стокера о могущественном графе Дракуле (Клас Банг) — трансильванском аристократе-вампире, строящем козни против викторианского Лондона.

В сериале задействованы Линдси Маршал, Лидия Уэст, Саша Дхаван, Сара Найлс, Нейтан Стюарт-Джарретт, Кэтрин Шелл, Юссеф Керкур, Клайв Расселл и другие. Первый сезон снимают Джонни Кэмпбелл («Мир Дикого Запада»), Дэймон Томас («Убивая Еву») и Пол Макгиган («Шерлок», «Острые козырьки»).

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