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Новые сериалы 28 октября — 3 ноября

Следующая неделя, весьма вероятно, поднесёт любителям сериалов весьма ценный подарок — 1 ноября начинает свою работу цифровая платформа Apple TV+, которая в первый же день презентует первые серии сразу нескольких своих проектов, включая фантастический эпик «Видеть» с Джейсоном Момоа. А на BBC One состоится премьера многосерийного фэнтези «Тёмные начала» по книгам Филипа Пулмана.

Понедельник, 28 октября

 
Конец сезона3
HBO
Двойка The Deuce

драма

В ролях Мэгги Джилленхол, Джеймс Франко, Крис Бауэр, Крис Кой, Дэниел Саули, Доминик Фишбэк

Создатель Дэвид Саймон, Джордж Пелеканос

Восьмой эпизод под названием Finish It станет заключительным не только для третьего сезона, но и для всего сериала HBO про порноиндустрию США.

Видео

Четверг, 31 октября

 
Конец сезона1
Shudder
Калейдоскоп ужасов Creepshow

антология, ужасы

В ролях Джеффри Комбс, Тобин Белл, Джанкарло Эспозито, Дэвид Аркетт, Брюс Дэвидсон, Дэна Гулд

Создатель Стивен Кинг, Джордж Ромеро

Шестой эпизод антологии ужасов, традиционно состоящий из двух рассказов, завершит первый сезон сериала по культовой полнометражке 80-х от Стивена Кинга и Джорджа Ромеро..

Видео

Пятница, 1 ноября

 
Премьера+
Apple TV+
Видеть See

научная фантастика, драма

В ролях Джейсон Момоа, Элфри Вудард, Ядира Гевара-Прип, Неста Купер, Сильвия Хукс, Арфи Мадекве

Создатель Стивен Найт, Дэвид Рэй

Фантастическая драма, отличающаяся размахом событий и внушительным бюджетом, поведает о событиях далёкого постапокалиптического будущего, когда поражённые вирусом остатки человечества ослепли и ради выживания вынуждены было приспособиться к новым суровым реалиям. Спустя несколько веков на свет рождаются зрячие близнецы. Отец младенцев, бесстрашный воин Баба Восс, должен защитить своё племя от могущественной королевы, считающей этакую «сверхспособность» детишек колдовством, и решившую, что они должны быть уничтожены.

Видео

 
Премьера+
Apple TV+
Дикинсон Dickinson

драма, комедия

В ролях Хейли Стайнфелд, Джейн Краковски, Тоби Хасс, Анна Барышников, Элла Хант и Адриан Энскоу

Создатель Алёна Смит

Стилизованная комедийая драма поведает о творческом и жизненном пути знаменитой американской поэтессы XIX века Эмили Дикинсон, признанной своими современниками экстравагантной бунтаркой, не жаловавшей правила и традиционные нормы поведения.

Видео

 
Премьера+
Apple TV+
Для всего человечества For All Mankind

драма, научная фантастика

В ролях Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур

Создатель Рональд Д. Мур, Мэтт Уолперт, Бен Недиви

Фантастическая драма поведает о том, куда привело бы человечество бесконечное глобальное соперничество в освоении космоса, которое однажды стартовав, так и не завершилось. В центре истории — астронавты, космические инженеры и их семьи, участвующие в невероятных событиях альтернативной вселенной, где СССР опередил США, первым высадив человека на Луну.

Видео

 
Премьера+
Apple TV+
Утреннее шоу The Morning Show

драма

В ролях Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Стив Карелл, Нестор Карбонелл, Билли Крудап, Марк Дюпласс

Создатель Керри Эрин, Брайан Стелтер

Производственная драма расскажет о закулисе всего медийного пространства Нью-Йорка. В центре истории — три журналиста на разных этапах своей карьеры. Когда Митча Кесслера увольняют из-за обвинений в домогательствах, опытная Алекс Ливай остаётся главной и единственной звездой утреннего шоу, пока не появляется другая ведущая, способная её потеснить.

Видео

 
Сезон2
Amazon
Джек Райан Tom Clancy’s Jack Ryan

драма, боевик

В ролях Джон Красински, Уэнделл Пирс, Эбби Корниш, Нуми Рапас, Том Влашиха, Йован Адепо

Создатель Карлтон Кьюз, Грэм Роланд

Джек Райан — подающий большие надежды молодой аналитик ЦРУ, получивший новое оперативное задание, для выполнения которого он отправляется в Южную Америку. Зреет международный конфликт с участием правительств США, Великобритании, России и Венесуэлы, чей президент задумал какую-то пакость.

Видео

 
Сезон3
Netflix
Нетипичный Atypical

комедия, драма

В ролях Дженнифер Джейсон Ли, Кейр Гилкрист, Бригитт Ланди-Пейн, Майкл Рапапорт, Эми Окуда, Ник Додани

Создатель Робиа Рашид

Главный герой истории — 18-летний Сэм, страдающий аутизмом. Достигнув совершеннолетия, парень, однако, решается на крайне ответственный и смелый шаг — поиски той самой, кто составит его личное счастье. Стремление Сэма к самостоятельности помогает встать на путь перемен всей его семье.

Видео

Воскресенье, 3 ноября

 
Премьера+
BBC One
Тёмные начала His Dark Materials

фэнтези, приключения

В ролях Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс

Создатель Джек Торн, Филип Пулман

Экранизация книжной серии Филипа Пулмана повествует о девочке-сироте Лире из мира науки, религии и магии. Юной героине предстоят невероятные свершения: Лира раскроет зловещий заговор, разгадает загадку одного таинственного феномена, познакомится с юным владельцем волшебного артефакта, узнает правду о своих родителях и поучаствует в грандиозной битве.

Видео

 
Конец сезона5
Showtime
Любовники The Affair

драма

В ролях Доминик Уэст, Рут Уилсон, Мора Тирни, Джулия Голден Теллес, Джошуа Джексон, Даррен Голдштейн

Создатель Сара Трим, Хагай Леви

Одиннадцатый эпизод пятого сезона станет заключительным для многосерийной драмы кабельного канала Showtime.

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8Ноль кадров в секунду – 287: Сакральная цель гуся
 
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10Телеовощи – 305: Что происходит в первобытном мире?
 
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50Лазер-шоу «Три дебила» – 374: «Джокер» и несколько фильмов от Netflix
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