Новости сериалов — лучшее за неделю

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СкороТелеовощи (видео)
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Выйдут в октябре

28 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 Вт21:45ЕВА (трансляция)
30 СрНоль кадров в секунду (аудио)
30 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
31 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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Выйдут в ноябре

1 ПтЕВА (аудио)
1 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
2 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
8Ноль кадров в секунду – 287: Сакральная цель гуся
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 376: Малефисента, Zомбилэнд и другие ненужные сиквелы
 
8ЕВА – 343: Не убить, так покромсать
 
10Телеовощи – 306: Джин-мазахист и ретард с пистолетом
 
36Лазер-шоу «Три дебила» – 375: «Гемини», «Эль Камино: Во все тяжкие» и «Бэтмен и Робин»
 
9Ноль кадров в секунду – 286: Растягивающаяся мусульманка
 
20ЕВА – 342: Коты-убийцы
 
10Телеовощи – 305: Что происходит в первобытном мире?
 
22ЕВА – 341: Нашествие попаданцев
 
50Лазер-шоу «Три дебила» – 374: «Джокер» и несколько фильмов от Netflix
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