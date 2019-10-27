Новости сериалов — лучшее за неделю

«Ведьмак» — свежие кадры — восемь новых снимков позволяют составить более полное впечатление о визуальной составляющей экранизации.

«Мандалорец» — график выхода эпизодов и первые отзывы — пресса от увиденного в восторге.

«Метод» — тизер второго сезона отечественного триллера про маньяков — отечественный детективный триллер про маньяков возвращается на экраны.

Канал HBO очень доволен стартом «Хранителей» — премьерой заинтересовалось солидное количество зрителей.

Съёмки четвёртого сезона «Очень странных дел» затянутся надолго — продолжение собираются снимать с января по август.

The CW оформил «Бэтвумен» полноценный первый сезон — телеканал продолжает нести прогресс в сопротивляющиеся массы.

Бенджен Старк из «Игры престолов» перебрался в мир «Властелина колец» — Джозефу Моулу доверили роль главного злодея.

«Сокол и Зимний солдат» полон безумия, юмора и экшена — по крайней мере, подобное утверждает Себастиан Стэн.

Супергеройский сериал «Плащ и Кинжал» остался без продления — ещё один проект Matvel TV приказал долго жить.