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«Метод» — тизер второго сезона отечественного триллера про маньяков

Совершенно нормально ощущать лёгкий дискомфорт от недостатка Александра Петрова на малых экранах, когда он пропадает на больших. Но второй сезон «Метода» всё исправит. Продюсерская компания «Среда» опубликовала тизер продолжения претенциозного детективного триллера с Паулиной Андреевой, возвращающий в сюжет её бывшего однокурсника Евгения в исполнении Петрова.

События разворачиваются спустя год после смерти Родиона Меглина (Константин Хабенский). Его бывшая напарница Есеня (Андреева) не может оставить случившееся в прошлом, невзирая на то что она теперь не одна — у неё есть супруг и ребёнок. Вскоре по городу прокатывается череда загадочных убийств, и Есеня с готовностью окунается в работу, ещё не подозревая, какой кошмар её ждёт.

16-серийный второй сезон снял Александр Войтинский («Чёрная молния», «Призрак») по сценарию Сергея Калужанова («Время первых»). В продолжении также снимаются Макар Запорожский, Егор Корешков, Виталий Кищенко, Сергей Сосновский, Евгения Симонова.

Второй сезон, если верить ролику, успевает стартовать в этом году.

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