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Первоисточники: comicbook.comcomicbook.com Прямая ссылка на новость:
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«Сокол и Зимний солдат» полон безумия, юмора и экшена

Исполнитель одной из главных ролей в мини-сериале «Сокол и Зимний солдат» Себастиан Стэн, пообщавшись с поклонниками в рамках конвента Fandemic Tour в Хьюстоне, поделился с аудиторией кое-какой важной информацией о проекте. Во-первых, актёр сообщил, что съёмки шестисерийного супергеройского экшена Marvel Studios начинаются сегодня, 21 октября. Премьера сериала официально запланирована на следующую осень.

Во-вторых, Стэн рассказал о сценарии (само собой, не вдаваясь в детали).

Я читал сценарий, и я в восторге. Это будет круто и в некотором смысле безумно. Это нечто новое и отличное от того, что вы видели прежде. В смысле, [проект] идеально стыкуется со всеми произошедшими событиями, но персонажи получают дополнительное время на то, чтобы осознать, кто они теперь такие, что они чувствуют, о чём думают. А ещё [в сюжете] много экшена и юмора. Думаю, вы останетесь довольны, очень довольны. Вдобавок там есть кое-какие совершенно безумные вещи, которых вы совершенно не ожидаете.

 
Себастиан Стэн, наобещал

В комедийном боевике о приключениях Сэма Уилсона (Энтони Маки) и Баки Барнса (Себастиан Стэн) также снимаются Даниэль Брюль (злодей Гельмут Земо), Эмили Ванкэмп (Шэрон Картер) и Уайатт Рассел (СШАгент).

Сценарий написали Малкольм Спеллман («Империя») и Дерек Кольстад (кинотрилогия «Джон Уик»). Все шесть эпизодов снимет Кари Скогланд («Викинги»).

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Сокол и Зимний солдат
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