The CW оформил «Бэтвумен» полноценный первый сезон

Телеканал The CW, подаривший зрителям чудо лицезреть первую сольную супергероиню-лесбиянку, решил как следует растянуть это удовольствие, и одобрил съёмки полного первого сезона «Бэтвумен», доведя общее количество эпизодов до заветных 22-х.

Экшен-драма рассказывает о Кейт Кейн (Руби Роуз), стянувшей в отсутствие Бэтмена его костюм и отправившейся спасать Готэм от всяческих злодеев. Правда, на пути к становлению Бэтвумен придётся очень нелегко, ведь у любительницы женщин множество психологических травм и личных демонов, с которыми придётся иметь дело едва ли не чаще, чем с преступниками на городских улицах.

За проект отвечают Кэролайн Дрис («Дневники вампира») и Грег Берланти («Стрела»).

К слову, той же чести удостоился ещё один новичок канала — подростковая детективная драма «Нэнси Дрю», у которой теперь в активе тоже 22 серии.