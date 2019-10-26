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Первоисточник: tvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:
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Amazon продлил сериал «Современная любовь» на второй сезон

Стриминговый сервис Amazon обеспечил романтической драмеди «Современная любовь» продление на второй сезон. Официальный Twitter-аккаунт проекта поделился радостной новостью с поклонниками показанных в первом сезоне историй. Сериал вернётся на экраны в следующем году.

Телеантология из восьми эпизодов, вдохновлённая одноимённым еженедельным подкастом и колонкой из New York Times, рассказывает о любви и человеческих взаимоотношениях в современном Нью-Йорке. В первом сезоне снимаются Энн Хэтэуэй, Тина Фей, Джон Слэттери, Дев Патель, Кэтрин Кинер, Энди Гарсиа, Кристин Милиоти, Брэндон Виктор Диксон, Оливия Кук, Эндрю Скотт, Джулия Гарнер, Ши Уигхэм, Гэри Карр, София Бутелла и Джон Галлахер-младший.

Шоураннер проект Джон Карни, а также Шерон Хорган («Развод») и Том Холл числятся режиссёрами и сценаристами сериала.

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Темы
 
Современная любовь
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