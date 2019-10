Amazon продлил сериал «Современная любовь» на второй сезон

Стриминговый сервис Amazon обеспечил романтической драмеди «Современная любовь» продление на второй сезон. Официальный Twitter-аккаунт проекта поделился радостной новостью с поклонниками показанных в первом сезоне историй. Сериал вернётся на экраны в следующем году.

You can never have 2 much love! We’ll be back for a second season with all-new #ModernLove stories! ❤️ pic.twitter.com/FpGJsDkdaj