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«Поколение Q» — трейлер продолжения гей-драмы «Секс в другом городе»

Кабельный канал Showtime выкатил полноценный трейлер гей-драмы «Поколение Q» — восьмисерийного сиквела «Секса в другом городе». Сериал познакомит зрителей с волшебной квир-транс-реальностью, полной смелых, красивых, успешных, целеустремлённых, вдохновляющих женщин. Премьера сериала запланирована на 8 декабря.

Продолжение истории о приятельницах-лесбиянках из Лос-Анджелеса поведает о том, как складывалась жизнь главных героинь за прошедшие годы, а ещё представит новых персонажей с другими экзотическими перверсиями.

В сериале задействованы Дженнифер Билз, Кэтрин Мённиг, Лейша Хейли, Жаклин Тобони, Розанни Зайас, Ариэнн Манди и Лео Шен. Шоураннером выступает Марджа Льюис Райан; она также входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Билз, Мённиг, Хейли и создателем оригинального проекта Айлин Чейкен.

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