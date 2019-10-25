Новым шоураннером сериала «Джек Райан» назначен создатель «Побега»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийный шпионский экшен «Джек Райан» с Джоном Красински сменил шоураннера — изначально этот пост занимал Карлтон Кьюз («Штамм»). Позже его место очень ненадолго занял Дэвид Скарпа («Все деньги мира»), а нынче бразды правления переданы создателю «Побега» Полу Шойрингу.

Производство третьего сезона пока не началось, а второй стартует 1 ноября. Сериал потокового сервиса Amazon по романам Тома Клэнси повествует о Джеке Райане (Красински) — молодом, талантливом аналитике ЦРУ, в продолжении истории получившем новое оперативное задание, связанное с угрозой международного конфликта, где замешаны правительства США, Великобритании, России и Венесуэлы.

В сериале снимаются Уэнделл Пирс, Эбби Корниш, Нуми Рапас, Том Влашиха, Йован Адепо, Майкл Келли, Хорди Молья, Кристиан Уманья и Франциско Дэнис.