 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Предпродажи билетов на «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» побили рекорд «Мстителей. Финала» «Мандалорец» — график выхода эпизодов и первые отзывы Сценарист «Изгоя-один» займётся сериалом про Кассиана Андора Apple TV+ продлил сериал «Для всего человечества» на второй сезон Создатели «Ведьмака» использовали CGI лишь в случаях крайней необходимости
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новым шоураннером сериала «Джек Райан» назначен создатель «Побега»

Многосерийный шпионский экшен «Джек Райан» с Джоном Красински сменил шоураннера — изначально этот пост занимал Карлтон Кьюз («Штамм»). Позже его место очень ненадолго занял Дэвид Скарпа («Все деньги мира»), а нынче бразды правления переданы создателю «Побега» Полу Шойрингу.

Производство третьего сезона пока не началось, а второй стартует 1 ноября. Сериал потокового сервиса Amazon по романам Тома Клэнси повествует о Джеке Райане (Красински) — молодом, талантливом аналитике ЦРУ, в продолжении истории получившем новое оперативное задание, связанное с угрозой международного конфликта, где замешаны правительства США, Великобритании, России и Венесуэлы.

В сериале снимаются Уэнделл Пирс, Эбби Корниш, Нуми Рапас, Том Влашиха, Йован Адепо, Майкл Келли, Хорди Молья, Кристиан Уманья и Франциско Дэнис.

+ Обсудить
Темы
 
Джек Райан
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Арнольд Шварценеггер сыграет брутального законника в вестерне от Amazon
 
«Джек Райан» — трейлер и постер
 
«Джек Райан» — третий трейлер

Тоже интересно

 
Кино Рецензии и отзывы на фильм «Лунный свет»
 
Кино Владимир Мединский предлагает сделать билеты на русское кино дешевле
 
Кино «Человек-паук: Вдали от дома», если верить отзывам, ударно заканчивает фазу киновселенной Marvel
 
«Ведьмак» — свежие промо-фото и подробности о сериале с Comic-Con
 
Кино «Парадокс Кловерфилда» уже вышел на Netflix
 
Кино «Красный воробей» — честный трейлер от Ильи Кролика
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороЕВА (аудио)
 
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
 

Выйдут в октябре

26 СбТелеовощи (аудио)
27 ВсТелеовощи (видео)
27 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
28 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 Вт21:45ЕВА (трансляция)
30 СрНоль кадров в секунду (аудио)
30 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
31 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
7Ноль кадров в секунду – 287: Сакральная цель гуся
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 376: Малефисента, Zомбилэнд и другие ненужные сиквелы
 
10Телеовощи – 306: Джин-мазахист и ретард с пистолетом
 
36Лазер-шоу «Три дебила» – 375: «Гемини», «Эль Камино: Во все тяжкие» и «Бэтмен и Робин»
 
9Ноль кадров в секунду – 286: Растягивающаяся мусульманка
 
20ЕВА – 342: Коты-убийцы
 
10Телеовощи – 305: Что происходит в первобытном мире?
 
22ЕВА – 341: Нашествие попаданцев
 
50Лазер-шоу «Три дебила» – 374: «Джокер» и несколько фильмов от Netflix
 
7Ноль кадров в секунду – 285: ИгроМир Джокера
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru