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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:
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Съёмки четвёртого сезона «Очень странных дел» затянутся надолго

По информации TVLine, недавно официально анонсированный потоковым сервисом Netflix четвёртый сезон «Очень странных дел» определился с количеством эпизодов, а также стартом и окончанием съёмочного процесса.

Если верить порталу, продолжение будет традиционно восьмисерийным. Съёмки начнутся в январе, а завершатся не раньше августа, а это значит, что рассчитывать на премьеру в следующем году не приходится. Сериал почти наверняка вернётся на экраны лишь в 2021-м.

В мистическом ретро-триллере братьев Дафферов об осадивших провинциальный Хоукинс монстрах с Обратной стороны снимаются Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк и другие. Дафферы — бессменные шоураннеры, исполнительные продюсеры, сценаристы и режиссёры проекта.

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Темы
 
Очень странные дела
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