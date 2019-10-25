 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Создатели «Невесты» снимают хоррор «Бывшая» В Warner Bros. пытались отвертеться от рискованного «Джокера» Предпродажи билетов на «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» побили рекорд «Мстителей. Финала» Пэттон Освальт получил тайную роль во втором сезоне «Пацанов» Авторы «Миллиардов» готовят мини-сериал про компанию Uber
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Свежие кадры из сериала «Ведьмак»

Благодаря недавней публикации в итальянском издании Corriere в сети появились четыре свежих кадра из первых эпизодов «Ведьмака», добавляющих в общую визуальную мозаику сериала крупицу новой информации.

По данным портала Redanian Intelligence, три первых снимка с Геральтом, Плотвой и, судя по всему, одним из монструозных трофеев ведьмака — кикиморой — относятся к первому эпизоду, адаптации рассказа «Меньшее зло» о памятных событиях в Блавикене. Третий снимок, изображающий преображённую Йеннифер, взят из третьего эпизода первого сезона.

Экранизация знаменитого фэнтезийного цикла Анджея Сапковского с Генри Кавиллом, Фреей Алан и Аней Чалотрой в главных ролях выходит на потоковом сервисе Netflix в декабре.

Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак»
+ Обсудить
Темы
 
Галерея Ведьмак
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Ролик о начале съёмок «Ковбоя Бибопа» знакомит зрителей с главным членом экипажа
 
Создатели «Ведьмака» использовали CGI лишь в случаях крайней необходимости
 
Съёмки «Ковбоя Бибопа» отложены из-за травмы Джона Чо

Тоже интересно

 
Кино «Веном 2» сохранит свой мягкий рейтинг, несмотря на Карнажа
 
Кино Бри Ларсон требует у Marvel большего разнообразия
 
Геральт и Плотва — новые промо-фото сериала «Ведьмак»
 
Кино Минкульт предлагает зафиксировать долю одного фильма в прокате
 
Кино «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» — первое описание сюжета
 
Кино «Кристофер Робин» — тизер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороЕВА (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Выйдут в октябре

26 СбТелеовощи (аудио)
27 ВсТелеовощи (видео)
27 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
28 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 Вт21:45ЕВА (трансляция)
30 СрНоль кадров в секунду (аудио)
30 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
31 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
5Ноль кадров в секунду – 287: Сакральная цель гуся
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 376: Малефисента, Zомбилэнд и другие ненужные сиквелы
 
10Телеовощи – 306: Джин-мазахист и ретард с пистолетом
 
36Лазер-шоу «Три дебила» – 375: «Гемини», «Эль Камино: Во все тяжкие» и «Бэтмен и Робин»
 
9Ноль кадров в секунду – 286: Растягивающаяся мусульманка
 
20ЕВА – 342: Коты-убийцы
 
10Телеовощи – 305: Что происходит в первобытном мире?
 
22ЕВА – 341: Нашествие попаданцев
 
50Лазер-шоу «Три дебила» – 374: «Джокер» и несколько фильмов от Netflix
 
7Ноль кадров в секунду – 285: ИгроМир Джокера
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru