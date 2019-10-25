Свежие кадры из сериала «Ведьмак»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Благодаря недавней публикации в итальянском издании Corriere в сети появились четыре свежих кадра из первых эпизодов «Ведьмака», добавляющих в общую визуальную мозаику сериала крупицу новой информации.

По данным портала Redanian Intelligence, три первых снимка с Геральтом, Плотвой и, судя по всему, одним из монструозных трофеев ведьмака — кикиморой — относятся к первому эпизоду, адаптации рассказа «Меньшее зло» о памятных событиях в Блавикене. Третий снимок, изображающий преображённую Йеннифер, взят из третьего эпизода первого сезона.

Экранизация знаменитого фэнтезийного цикла Анджея Сапковского с Генри Кавиллом, Фреей Алан и Аней Чалотрой в главных ролях выходит на потоковом сервисе Netflix в декабре.