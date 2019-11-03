Потоковый сервис NBCUniversal может быть абсолютно бесплатным

При непрерывно растущем числе потоковых сервисов сам собой возникает вопрос, как же все они собираются делить между собой «нерезиновую» аудиторию. И, похоже, NBCUniversal придумал, как выжить в условиях жёсткой конкурентной борьбы — его стриминговый сервис Peacock, запуск которого состоится весной 2020 года, с большой долей вероятности будет абсолютно бесплатным. План по-прежнему находится в процессе обсуждения, но всё идёт именно к этому.

Разумеется, зрителям придётся смотреть рекламу, а желающие избавиться от неё смогут это сделать за дополнительную плату. Примерно такая схема действует сейчас в Hulu, но с одной существенной разницей — подписка там даже с рекламой стоит денег. Для сравнения, Apple TV+ и HBO Max расщедрились только на один бесплатный год и то лишь для ограниченного круга лиц (покупателей новых девайсов или существующих пользователей AT&T).

При этом даже на старте Peacock сможет похвастать 15000 часов контента, включая все эпизоды сериалов «Офис», «Парки и зоны отдыха», «Бруклин 9-9», «Студия 30», «Аббатство Даунтон», «Мотель Бейтсов» и целой пачки новых проектов. Весь вопрос лишь в том, будет ли NBCUniversal хватать средств для пополнения оригинального контента при такой модели финансирования.