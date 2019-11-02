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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Lionsgate экранизирует серию фэнтези-романов Таморы Пирс по вселенной Торталлы

Эра телевизионного фэнтези переживает свой расцвет. В разработку уходит очередной книжный цикл о мире меча и магии. Студии Lionsgate и Playground Entertainment займутся многосерийной экранизацией серии романов Таморы Пирс в жанре подросткового фэнтези.

Исходного материала предостаточно — серия насчитывает 22 книги и несколько рассказов. Условно средневековый мир Торталлы и других королевств населён лордами и леди, рыцарями и магами, правителями и мятежниками, пиратами и дикими племенами — всё как положено.

За разработку именно этого литературного первоисточника берутся неспроста, ведь в числе прочих он раскрывает темы феминизма, ЛГБТ, взросления, расового разнообразия и классовой борьбы.

Уже ведутся переговоры с потенциальными шоураннерами масштабного проекта. С местом вещания студии пока не определились.

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