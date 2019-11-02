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Второй сезон «Тёмных начал» уже отснят

Накануне завтрашней большой премьеры телеканал BBC успел выпустить ещё два видеоматериала, посвящённые эпическому фэнтези «Тёмные начала», — обстоятельный ролик о воплощении амбициозного проекта в жизнь и отрывок из первого эпизода, где деймоны впервые заговорили.

Между тем сооснователь продюсерской компании Bad Wolf Джейн Трантер в беседе с порталом Deadline сообщила, что второй сезон экранизации знаменитой книжной серии Филипа Пулмана уже отснят. Исполнительница главной роли Дафни Кин быстро взрослеет, а между финалом первого и началом второго сезона проходит всего несколько дней, поэтому съёмочная команда не теряла времени даром, и пока зрители будут наслаждаться просмотром первого сезона, продолжение уйдёт в постпроизводство примерно на год, учитывая сложность и масштабность спецэффектов.

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Видео Тёмные начала
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