 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
World of Warcraft: Shadowlands — CG-трейлер и детали нового дополнения о загробном мире «Пенниуорт» продлён на второй сезон Пятый сезон «Люцифера» выйдет в двух частях Юэн Макгрегор несколько лет молчал о сериале про Оби-Вана Кеноби Канал The CW готовит приквел сериала «Сотня»
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.tvwise.co.uk Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Альфонс» — трейлер и постер драмы с Беном Барнсом и Джулией Ормонд

Британский телеканал BBC One опубликовал трейлер и постер шестисерийного мини-сериала «Альфонс» с Беном Барнсом и Джулией Ормонд в главных ролях. Первый эпизод покажут 12 ноября

В центре остросюжетной драмы 34-летний копирайтер Бенджамин Голдинг (Барнс), закрутивший роман с 60-летней Джулией Дэй (Ормонд). Состоятельная дама без оглядки влюбляется в своего молодого и красивого ухажёра, не желая прислушиваться к кривотолкам и увещеваниям семьи. Но Бенджамин — человек с множеством секретов за душой — и впрямь не так прост, как кажется.

В проекте также снимаются Никки Амука-Бёрд, Алекс Дженнингс, Джулия Маккензи, Себастьян Арместо, Джемайма Рупер и Арчи Рено. Сценарий написала Марни Дикенс («Тринадцать»), а среди исполнительных продюсеров числится Элизабет Килгаррифф («Лютер»).

Постер:

Постеры сериала «Альфонс»
1 Обсудить
Темы
 
Видео Альфонс
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Бен Барнс закрутит роман с Джулией Ормонд в драме «Альфонс»
 
«Альфонс» — трейлер и постер драмы с Беном Барнсом и Джулией Ормонд

Тоже интересно

 
Кино Студия Warner Bros готовится к войне будущего с гигантскими человекоподобными роботами
 
Кино Тайка Вайтити снимет фильм про воображаемого Адольфа Гитлера
 
Кино «С Днём Смерти» — трейлер
 
Кино «Стекло» — первый трейлер продолжения «Сплита» и «Неуязвимого»
 
Кино Почему Шайе Лабафу никогда не нравились «Трансформеры»
 
Кино «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» — кадры
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (видео)
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в ноябре

4 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
6 СрНоль кадров в секунду (аудио)
6 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
7 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
8 ПтЕВА (аудио)
8 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
9 СбТелеовощи (аудио)
10 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 92: Церемония открытия BlizzCon 2019
 
 
8Ноль кадров в секунду – 288.1: Как потерять уважение, которого уже нет
 
33Лазер-шоу «Три дебила» – 377: «Текст» и тайна 25-го кадра
 
11ЕВА – 344: Неадекватные львы
 
 
14Телеовощи – 307: Немецкий мужской пёрдж
 
8Ноль кадров в секунду – 287: Сакральная цель гуся
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 376: Малефисента, Zомбилэнд и другие ненужные сиквелы
 
18ЕВА – 343: Не убить, так покромсать
 
10Телеовощи – 306: Джин-мазахист и ретард с пистолетом
 
36Лазер-шоу «Три дебила» – 375: «Гемини», «Эль Камино: Во все тяжкие» и «Бэтмен и Робин»
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru