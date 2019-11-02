«Альфонс» — трейлер и постер драмы с Беном Барнсом и Джулией Ормонд

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Британский телеканал BBC One опубликовал трейлер и постер шестисерийного мини-сериала «Альфонс» с Беном Барнсом и Джулией Ормонд в главных ролях. Первый эпизод покажут 12 ноября

В центре остросюжетной драмы 34-летний копирайтер Бенджамин Голдинг (Барнс), закрутивший роман с 60-летней Джулией Дэй (Ормонд). Состоятельная дама без оглядки влюбляется в своего молодого и красивого ухажёра, не желая прислушиваться к кривотолкам и увещеваниям семьи. Но Бенджамин — человек с множеством секретов за душой — и впрямь не так прост, как кажется.

В проекте также снимаются Никки Амука-Бёрд, Алекс Дженнингс, Джулия Маккензи, Себастьян Арместо, Джемайма Рупер и Арчи Рено. Сценарий написала Марни Дикенс («Тринадцать»), а среди исполнительных продюсеров числится Элизабет Килгаррифф («Лютер»).

Постер: