«Принц драконов» — трейлер третьего сезона анимационного фэнтези

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix выкатил трейлер третьего сезона анимационного фэнтези «Принц драконов». Девятисерийное продолжение выходит 22 ноября и обещает эпическое сражение с участием людей, эльфов и драконов.

Приключенческое фэнтези рассказывает о принцах Каллуме и Эзране, подружившихся с эльфийкой Райлой, не сумевшей выполнить задание и убить их. В третьем сезоне Райла и Каллум попадают в Зейдию, а юный Эзран, вернувшись домой, занимает трон королевства Католис. Между тем пленённый Лорд Вирен начинает по-настоящему понимать, каким могуществом обладает его таинственный союзник — звёздный эльф Аравос. Дальнейшие события приводят к трагическому исходу — великой войне между королевствами.

Создали мультсериал сценарист «Аватара: Легенды об Аанге» Аарон Ехаз и режиссёр игры «Uncharted 3» Джастин Ричмонд. Продюсирует проект Wonderstorm.