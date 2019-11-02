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«Принц драконов» — трейлер третьего сезона анимационного фэнтези

Потоковый сервис Netflix выкатил трейлер третьего сезона анимационного фэнтези «Принц драконов». Девятисерийное продолжение выходит 22 ноября и обещает эпическое сражение с участием людей, эльфов и драконов.

Приключенческое фэнтези рассказывает о принцах Каллуме и Эзране, подружившихся с эльфийкой Райлой, не сумевшей выполнить задание и убить их. В третьем сезоне Райла и Каллум попадают в Зейдию, а юный Эзран, вернувшись домой, занимает трон королевства Католис. Между тем пленённый Лорд Вирен начинает по-настоящему понимать, каким могуществом обладает его таинственный союзник — звёздный эльф Аравос. Дальнейшие события приводят к трагическому исходу — великой войне между королевствами.

Создали мультсериал сценарист «Аватара: Легенды об Аанге» Аарон Ехаз и режиссёр игры «Uncharted 3» Джастин Ричмонд. Продюсирует проект Wonderstorm.

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