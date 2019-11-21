«Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей» — тизер детективной драмы

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал NBC опубликовал тизер своего нового процедурала «Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей». Сериал, основанный на популярной серии романов Джеффри Дивера, стартует в эфире 10 января.

Детективная драма рассказывает о прикованном к постели нью-йоркском криминалисте Линкольне Райме (Расселл Хорнсби) и его коллеге Амелии Сакс (Ариэль Кеббел), которые вместе раскрывают жестокие преступления. Вместе их сводит дело о вновь объявившемся серийном убийце по прозвищу Собиратель костей.

Сценарий написали ВиДжей Бойд («Спецназ») и Марк Бьянкулли. Пилотный эпизод снял Сет Гордон («Несносные боссы»). Бойд и Бьянкулли числятся исполнительными продюсерами наряду с Рэйчел Каплан и Питером Трауготтом. За производством следят Universal Television, Sony Pictures Television и Keshet Studios.