 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
774 254 251
 
Half-Life: Alyx анонсируют в этот четверг Сборы «Джокера» перевалили за $ 1 млрд «Американская история ужасов» может растянуться на 20 сезонов Marvel Studios не хотела брать Роберта Дауни-младшего в «Железного человека» из-за его репутации «Ведьмак» получил от Netflix продление на второй сезон
2
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Кризис на Бесконечных Землях» — суперпостер суперкроссовера с супергероями всех мастей

Сей бесподобный постер не даст соврать — это воистину конец света. На одном эпичном плакате собрался весь цвет супергеройских сериалов телеканала The CW. И даже для суперзлодеев место нашлось. Постер, конечно, посвящён мега-событию — растянутому на несколько эпизодов кроссоверу Arrowverse под пугающим названием «Кризис на Бесконечных Землях».

Цирковое представление начнётся 8 декабря в эпизоде «Супергёрл», продолжится 9 декабря в «Бэтвумен», а затем 10 декабря в эпизоде «Флэша». Потом зрителей ждёт перерыв на зимние праздники, а завершится история 14 января эпизодами в «Стреле» и «Легендах завтрашнего дня».

Постеры сериала «Стрела»
2 Обсудить
Темы
 
Галерея Стрела
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Съёмки второго сезона «Карнивал Роу» с Карой Делевинь и Орландо Блумом уже начались
 
The CW оформил «Бэтвумен» полноценный первый сезон
 
HBO Max заказал Грегу Берланти нового «Зелёного фонаря»

Тоже интересно

 
Кино «Бамблби» — первый официальный трейлер без влияния Майкла Бэя
 
Кино «Терминатор: Тёмные судьбы» — кадр с боевым Арнольдом Шварценеггером
 
Кино «Супербобровы: Народные мстители» — трейлер
 
Кино Арнольд Шварценеггер раскрыл приблизительный бюджет «Терминатора 6»
 
Кино Джосс Уидон одержим главной героиней фильма «Бэтгёрл»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Меч короля Артура»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в ноябре

24 ВсТелеовощи (видео)
24 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
25 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 СрНоль кадров в секунду (аудио)
27 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
28 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
29 ПтЕВА (аудио)
29 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
30 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду – 291: Звёздные войны наносят ответный удар
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 380: Интервью с Егором Барановым, режиссёром фильма «Аванпост»
 
12ЕВА – 347: Синкай не впечатлил
 
13Телеовощи – 310: Счастливая семья
 
13ЕВА – 346: Выстрел в зайчика
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 93: Презентация Inside Xbox с X019
 
26Лазер-шоу «Три дебила» – 379: Доктор Сон, Девятая и Death Stranding
 
4Ноль кадров в секунду – 290: Death Stranding, Modern Warfare и Ring Fit Adventure
 
13Телеовощи – 309: Что ещё можно сделать с женщиной?
 
23Лазер-шоу «Три дебила» – 378: Терминатор, Король и Сторож
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru