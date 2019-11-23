«Кризис на Бесконечных Землях» — суперпостер суперкроссовера с супергероями всех мастей

Сей бесподобный постер не даст соврать — это воистину конец света. На одном эпичном плакате собрался весь цвет супергеройских сериалов телеканала The CW. И даже для суперзлодеев место нашлось. Постер, конечно, посвящён мега-событию — растянутому на несколько эпизодов кроссоверу Arrowverse под пугающим названием «Кризис на Бесконечных Землях».

Цирковое представление начнётся 8 декабря в эпизоде «Супергёрл», продолжится 9 декабря в «Бэтвумен», а затем 10 декабря в эпизоде «Флэша». Потом зрителей ждёт перерыв на зимние праздники, а завершится история 14 января эпизодами в «Стреле» и «Легендах завтрашнего дня».