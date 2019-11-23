Объявлены названия эпизодов первого сезона «Ведьмака»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Ведьмак» опубликовал список названий всех восьми эпизодов первого сезона, снабдив каждый из них предельно кратким описанием и собственным символом — их можно увидеть по ссылкам. Зрителям, читавшим книги, в целом совсем несложно будет догадаться, о чём пойдет речь в каждом эпизоде.

А официальный аккаунт сериала в «Инстаграме» компактно оформил все названия серий одним видео.

Тёмное фэнтези по знаменитой серии романов Анджея Сапковского покажет свои первый сезон 20 декабря, а в начале следующего года стартуют съёмки второго сезона, недавно официально одобренного потоковым сервисом Netflix.

В сериале снимаются Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Джои Бэти, Эмма Эпплтон, Имон Фаррен и другие.