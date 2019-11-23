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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Объявлены названия эпизодов первого сезона «Ведьмака»

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Ведьмак» опубликовал список названий всех восьми эпизодов первого сезона, снабдив каждый из них предельно кратким описанием и собственным символом — их можно увидеть по ссылкам. Зрителям, читавшим книги, в целом совсем несложно будет догадаться, о чём пойдет речь в каждом эпизоде.

  1. The End's Beginning («Начало конца») — монстр повержен, мясник обрёл имя.
  2. Four Marks («Четыре знака») — узнаем о юных годах чародейки.
  3. Betrayer Moon («Луна-предательница») — едок-привереда, посрамлённая семья.
  4. Of Banquets, Bastards and Burials («О банкетах, бастардах и похоронах») — платой станет Право Неожиданности.
  5. Bottled Appetites («Скрытые желания») — судьбоносная встреча, изувеченный бард.
  6. Rare Species («Редкие виды») — идёт охота на дракона.
  7. Before a Fall («Перед падением») — до того, как сожгли королевство.
  8. Much More («Нечто большее») — «ведьмачья семья», как вы её зовёте.

А официальный аккаунт сериала в «Инстаграме» компактно оформил все названия серий одним видео.

Тёмное фэнтези по знаменитой серии романов Анджея Сапковского покажет свои первый сезон 20 декабря, а в начале следующего года стартуют съёмки второго сезона, недавно официально одобренного потоковым сервисом Netflix.

В сериале снимаются Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Джои Бэти, Эмма Эпплтон, Имон Фаррен и другие.

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Ведьмак
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