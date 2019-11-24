Новые сериалы 25 ноября — 1 декабря

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Шон и Дороти Тёрнеры из Филадельфии недавно потеряли своего годовалого малыша и пытаются справиться со страшной трагедией нетривиальным образом. Супруги держат в доме куклу, с которой обращаются как с живым младенцем, и Дороти настолько погружается в иллюзию, что нанимает для куклы няню. С её приходом, может статься, беды у несчастных Тёрнеров только начинаются.