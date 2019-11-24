Новые сериалы 25 ноября — 1 декабря

Конец осени ознаменуется в сериальном мире традиционным затишьем. Тем не менее, благодаря потоковым сервисам, зрители не останутся без премьер. Цифровая платформа Apple TV+ выкатит сразу три первых серии психологического триллера «Прислуга», а на DC Universe стартует анимационная чёрная комедия «Харли Квинн».
Понедельник, 25 ноября
драма
В ролях Кэйтлин Макджи, Джимми Смитс, Барри Слоан, Эдвард Паркер, Ник Баста, Майкл Энтони
Создатель Дин Георгарис
Десятый эпизод Perfect Day станет заключительным для первого сезона сериала. Телеканал NBC пока не делал официальных заявлений в отношении дальнейшей судьбы процедурала.
Четверг, 28 ноября
триллер, мистика
В ролях Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт, Нелл Тайгер Фри, Филлип Джеймс Бреннон, С. Дж. Сон
Создатель Тони Басгэллоп
Шон и Дороти Тёрнеры из Филадельфии недавно потеряли своего годовалого малыша и пытаются справиться со страшной трагедией нетривиальным образом. Супруги держат в доме куклу, с которой обращаются как с живым младенцем, и Дороти настолько погружается в иллюзию, что нанимает для куклы няню. С её приходом, может статься, беды у несчастных Тёрнеров только начинаются.
Пятница, 29 ноября
анимационный, комедия, боевик
В ролях Кейли Куоко, Лэйк Белл, Кристофер Мелони, Джим Рэш, Алан Тьюдик, Дидрих Бадер
Создатель Патрик Шумакер, Джастин Халперн, Дин Лори
Комедийный боевик для взрослых расскажет о попытках Харли Квинн возглавить криминальный мир Готэма, заполучив место в Легионе гибели — давнем противнике Лиги справедливости и Бэтмена. Ради заветной цели безбашенная злодейка пойдёт на любые безумства.
фантастика, боевик
В ролях Брентон Туэйтс, Алан Ритчсон, Анна Диоп, Эйприл Боулби, Линдси Горт, Минка Келли
Создатель Акива Голдсман, Грег Берланти, Джефф Джонс
Второй сезон супергеройского экшена завершится тринадцатой серией Nightwing. В начале ноября потоковый сервис DC Universe продлил сериал на третий сезон.
драма, ужасы, триллер
В ролях Хьюго Армстронг, Дэйви-Блу, Мелони Диас, Джей Дюпласс, Вероника Фалькон, Адам Фостер
Создатель Марк Дюпласс, Джей Дюпласс
Третий сезон сериала-антологии завершится двенадцатым эпизодом The Specimen Collector. Кабельный канал HBO пока не сообщал о дальнейшей судьбе сериала.
Воскресенье, 1 декабря
драма, криминал
В ролях Форест Уитакер, Винсент Д’Онофрио, Джанкарло Эспозито, Пол Сорвино, Ильфенеш Хадера, Люси Фрай
Создатель Крис Бранкато, Пол Экштейн
Первый сезон криминальной драмы завершится десятой серией Chickens Come Home to Roost. Канал Epix пока не сообщал, будет ли продлевать сериал на второй сезон.