 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
774 211 827
 
«Ведьмак» — названия эпизодов первого сезона Рецензия и отзывы на игру «Звёздные Войны. Джедаи: Павший Орден» Netflix доверил Дэвиду Финчеру сериал-приквел «Китайского квартала» Романа Полански «Американская история ужасов» может растянуться на 20 сезонов HBO Max работает над спецэпизодом, который воссоединит актёров из «Друзей»
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новые сериалы 25 ноября — 1 декабря

Конец осени ознаменуется в сериальном мире традиционным затишьем. Тем не менее, благодаря потоковым сервисам, зрители не останутся без премьер. Цифровая платформа Apple TV+ выкатит сразу три первых серии психологического триллера «Прислуга», а на DC Universe стартует анимационная чёрная комедия «Харли Квинн».

Понедельник, 25 ноября

 
Конец сезона1
NBC
Городской закон блефа Bluff City Law

драма

В ролях Кэйтлин Макджи, Джимми Смитс, Барри Слоан, Эдвард Паркер, Ник Баста, Майкл Энтони

Создатель Дин Георгарис

Десятый эпизод Perfect Day станет заключительным для первого сезона сериала. Телеканал NBC пока не делал официальных заявлений в отношении дальнейшей судьбы процедурала.

Четверг, 28 ноября

 
Премьера+
Apple TV+
Прислуга Servant

триллер, мистика

В ролях Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт, Нелл Тайгер Фри, Филлип Джеймс Бреннон, С. Дж. Сон

Создатель Тони Басгэллоп

Шон и Дороти Тёрнеры из Филадельфии недавно потеряли своего годовалого малыша и пытаются справиться со страшной трагедией нетривиальным образом. Супруги держат в доме куклу, с которой обращаются как с живым младенцем, и Дороти настолько погружается в иллюзию, что нанимает для куклы няню. С её приходом, может статься, беды у несчастных Тёрнеров только начинаются.

Видео

Пятница, 29 ноября

 
Премьера+
DC Universe
Харли Квинн Harley Quinn

анимационный, комедия, боевик

В ролях Кейли Куоко, Лэйк Белл, Кристофер Мелони, Джим Рэш, Алан Тьюдик, Дидрих Бадер

Создатель Патрик Шумакер, Джастин Халперн, Дин Лори

Комедийный боевик для взрослых расскажет о попытках Харли Квинн возглавить криминальный мир Готэма, заполучив место в Легионе гибели — давнем противнике Лиги справедливости и Бэтмена. Ради заветной цели безбашенная злодейка пойдёт на любые безумства.

Видео

 
Конец сезона2
DC Universe
Титаны Titans

фантастика, боевик

В ролях Брентон Туэйтс, Алан Ритчсон, Анна Диоп, Эйприл Боулби, Линдси Горт, Минка Келли

Создатель Акива Голдсман, Грег Берланти, Джефф Джонс

Второй сезон супергеройского экшена завершится тринадцатой серией Nightwing. В начале ноября потоковый сервис DC Universe продлил сериал на третий сезон.

Видео

 
Конец сезона3
HBO
Номер 104 Room 104

драма, ужасы, триллер

В ролях Хьюго Армстронг, Дэйви-Блу, Мелони Диас, Джей Дюпласс, Вероника Фалькон, Адам Фостер

Создатель Марк Дюпласс, Джей Дюпласс

Третий сезон сериала-антологии завершится двенадцатым эпизодом The Specimen Collector. Кабельный канал HBO пока не сообщал о дальнейшей судьбе сериала.

Видео

Воскресенье, 1 декабря

 
Конец сезона1
Epix
Крёстный отец Гарлема Godfather of Harlem

драма, криминал

В ролях Форест Уитакер, Винсент Д’Онофрио, Джанкарло Эспозито, Пол Сорвино, Ильфенеш Хадера, Люси Фрай

Создатель Крис Бранкато, Пол Экштейн

Первый сезон криминальной драмы завершится десятой серией Chickens Come Home to Roost. Канал Epix пока не сообщал, будет ли продлевать сериал на второй сезон.

Видео

+ Обсудить
Темы
 
Превью
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Розамунд Пайк сыграет главную роль в «Колесе времени» от Amazon
 
Кино Все ведущие актёры закончили съёмки во всех продолжениях «Аватара»
 
Кино Критики считают «Рэмбо: Последнюю кровь» фильмом с истекшим сроком годности
 
Кино «Терминатор: Тёмная судьба» — описание ролика с CinemaCon
 
Кино Основатель студии Pixar теперь работает в компании, где снимают «Миссию невыполнима» и «Терминатора»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 236: Триллеры и фильмы ужасов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
СкороТелеовощи (видео)
 
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в ноябре

25 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 СрНоль кадров в секунду (аудио)
27 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
28 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
29 ПтЕВА (аудио)
29 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
30 СбТелеовощи (аудио)

Выйдут в декабре

1 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
10Телеовощи – 311: Небинарное что-то
 
3Ноль кадров в секунду – 291: Звёздные войны наносят ответный удар
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 380: Интервью с Егором Барановым, режиссёром фильма «Аванпост»
 
14ЕВА – 347: Синкай не впечатлил
 
13Телеовощи – 310: Счастливая семья
 
13ЕВА – 346: Выстрел в зайчика
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 93: Презентация Inside Xbox с X019
 
26Лазер-шоу «Три дебила» – 379: Доктор Сон, Девятая и Death Stranding
 
4Ноль кадров в секунду – 290: Death Stranding, Modern Warfare и Ring Fit Adventure
 
13Телеовощи – 309: Что ещё можно сделать с женщиной?
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru