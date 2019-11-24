Новости сериалов — лучшее за неделю

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Half-Life: Alyx — анонс и трейлер Автор «Викингов» работает над сиквелом «Викинги: Вальхалла» для Netflix Half-Life: Alyx анонсируют в этот четверг «Титаны» от DC Universe вернутся на третий сезон Новости аниме — лучшее за неделю
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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25 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 СрНоль кадров в секунду (аудио)
27 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
28 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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29 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
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1 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
10Телеовощи – 311: Небинарное что-то
 
3Ноль кадров в секунду – 291: Звёздные войны наносят ответный удар
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 380: Интервью с Егором Барановым, режиссёром фильма «Аванпост»
 
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13Телеовощи – 310: Счастливая семья
 
13ЕВА – 346: Выстрел в зайчика
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 93: Презентация Inside Xbox с X019
 
26Лазер-шоу «Три дебила» – 379: Доктор Сон, Девятая и Death Stranding
 
4Ноль кадров в секунду – 290: Death Stranding, Modern Warfare и Ring Fit Adventure
 
13Телеовощи – 309: Что ещё можно сделать с женщиной?
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