Новости сериалов — лучшее за неделю

Актриса Мо’Ник подала в суд на Netflix за расовую и гендерную дискриминацию — а всё потому что обладательнице «Оскара» мало предложили за стендап.
В экранизации «Стражи» Терри Пратчетта лорд Витинари сменит пол — сериал всё дальше отходит от первоисточника.
«Ведьмак» не будет топить зрителей в политике, сексе и жестокости — важные темы постарались представить в развлекательном ключе.
«Пространство» — расширенный трейлер четвёртого сезона космической фантастики — новая миссия экипажа «Росинанта» стартует в декабре.
«Сагу об Элрике» Майкла Муркока ждёт многосерийная экранизация — а вообще продюсеры замахиваются на кроссплатформенный франчайз.
На канале CBS снова домогаются женщин — из «Второго шанса Кэрол» сбежали две сценаристки.
София Ди Мартино сыграет в мини-сериале «Локи» — по слухам, ей отведена роль женской ипостаси титульного персонажа.
«Ведьмак» — названия эпизодов первого сезона — заголовки и краткие описания серий намекнут читателям, о чём пойдёт речь.
«5 авеню» — тизер комедии с космическим капитаном Хью Лори — Армандо Ианнуччи и канал HBO готовят достойную замену «Вице-президенту».
«Вампирские войны» — трейлер кровавого триллера с Йеном Сомерхолдером — и снова кровососы против людей.