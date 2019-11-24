Новости сериалов — лучшее за неделю

Актриса Мо’Ник подала в суд на Netflix за расовую и гендерную дискриминацию — а всё потому что обладательнице «Оскара» мало предложили за стендап.

В экранизации «Стражи» Терри Пратчетта лорд Витинари сменит пол — сериал всё дальше отходит от первоисточника.

«Ведьмак» не будет топить зрителей в политике, сексе и жестокости — важные темы постарались представить в развлекательном ключе.

«Пространство» — расширенный трейлер четвёртого сезона космической фантастики — новая миссия экипажа «Росинанта» стартует в декабре.

«Сагу об Элрике» Майкла Муркока ждёт многосерийная экранизация — а вообще продюсеры замахиваются на кроссплатформенный франчайз.

На канале CBS снова домогаются женщин — из «Второго шанса Кэрол» сбежали две сценаристки.

София Ди Мартино сыграет в мини-сериале «Локи» — по слухам, ей отведена роль женской ипостаси титульного персонажа.

«Ведьмак» — названия эпизодов первого сезона — заголовки и краткие описания серий намекнут читателям, о чём пойдёт речь.

«5 авеню» — тизер комедии с космическим капитаном Хью Лори — Армандо Ианнуччи и канал HBO готовят достойную замену «Вице-президенту».