«Волшебники» — трейлер с датой выхода пятого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Syfy выпустил трейлер пятого сезона «Волшебников». Полюбившееся критикам и зрителям тёмное фэнтези продолжит своё повествование 15 января.

Сериал по одноимённой трилогии романов Льва Гроссмана рассказывает о студентах нью-йоркского магического колледжа, чья жизнь связана с волшебной страной Филлори. Начало 13-серийного продолжения главные герои встретят в мире возрождённой магии, пытаясь примириться с известными трагическими событиями, случившимися в финале четвёртого сезона. Вдобавок вырисовывается новая проблема: магии в мире оказывается чересчур много.

В сериале снимаются Стелла Маив, Оливия Тейлор Дадли, Арджун Гупта, Хейл Эйплмен, Саммер Бишил и другие. Шоураннерами пятого сезона числятся Сэра Гэмбл, Джон Макнамара и Генри Алонсо Майерс.