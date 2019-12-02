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«Волшебники» — трейлер с датой выхода пятого сезона

Кабельный канал Syfy выпустил трейлер пятого сезона «Волшебников». Полюбившееся критикам и зрителям тёмное фэнтези продолжит своё повествование 15 января.

Сериал по одноимённой трилогии романов Льва Гроссмана рассказывает о студентах нью-йоркского магического колледжа, чья жизнь связана с волшебной страной Филлори. Начало 13-серийного продолжения главные герои встретят в мире возрождённой магии, пытаясь примириться с известными трагическими событиями, случившимися в финале четвёртого сезона. Вдобавок вырисовывается новая проблема: магии в мире оказывается чересчур много.

В сериале снимаются Стелла Маив, Оливия Тейлор Дадли, Арджун Гупта, Хейл Эйплмен, Саммер Бишил и другие. Шоураннерами пятого сезона числятся Сэра Гэмбл, Джон Макнамара и Генри Алонсо Майерс.

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4ЕВА – 348: Маленький Акселератор
 
15Телеовощи – 311: Небинарное что-то
 
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