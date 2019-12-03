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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Выборы Трампа убедили Алекса Куртцмана сделать главной героиней «Звёздного пути: Дискавери» темнокожую женщину

В недавнем интервью изданию Vanity Fair создатели космической фантастики «Звёздный путь: Дискавери» сознались, что сделать центральным персонажем истории темнокожую женщину собирались ещё на стадии задумки. Об этом упомянула президент по контенту CBS All Access Джули Макнамара, отметив, как важно отображать в современных сериалах расовое и культурное разнообразие аудитории.

Соавтор «Дискавери» Алекс Куртцман подтвердил, что это было одной из первых его мыслей, когда он только договаривался взяться за проект. А победа Дональда Трампа на выборах лишь укрепила его решимость.

Около трёх лет назад, когда CBS просил меня рассмотреть возможность снять ещё что-нибудь по вселенной «Звёздного пути», моей первой мыслью было: главным персонажем должна стать женщина, и она будет цветной. Мне неинтересен очередной капитан-мужчина. Мы ясно дали это понять вместе с тем, насколько сильно собираемся вовлечься в проект, и Джули [Макнамара] мгновенно пошла нам навстречу.

Я очень хорошо помню, что кастинг ещё шёл, когда выбрали Трампа, и тут же возник вопрос, стоит ли теперь пересмотреть свои планы [о выборе темнокожей актрисы]. Но мы решили идти ва-банк, посчитав, что именно это мы и должны сейчас сделать. Признаюсь честно, мне куда сложнее писать для мужских персонажей. Не знаю, почему, но так было всегда.

 
Алекс Куртцман, творит назло Трампу

Чем на столь дерзкий авторский вызов ответил новоизбранный президент США, история умалчивает.

Третий сезон космических приключений с Соникуа Мартин-Грин в роли коммандера Майкл Бёрнем стартует на потоковом сервисе CBS All Access в следующем году.

19 Обсудить
Темы
 
Звёздный путь: Дискавери
 
Чеширский Пес
Лучший комментарий
+29

То есть актриса обязана своей работой белому, цисгендерному, гетеросексуальному мужчине, облеченному властью?
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