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«Аквафина — это Нора из Квинса» — первый трейлер автобиографической комедии

Актриса и певица Аквафина («Безумно богатые азиаты», «8 подруг Оушена») решила, что достигла того уровня популярности, при котором можно делать сериалы о себе любимой, и они будут кому-то интересны. Разумеется, ошиблась, но сериал таки сняла, и первый трейлер вакханалии под названием «Аквафина — это Нора из Квинса» уже доступен для просмотра (мы предупреждали):

Комедия расскажет о бурной юности будущей мировой звезды и её обычных буднях в Квинсе. Актриса сыграет саму себя, а компанию ей составят Нашата Лионн («Матрёшка»), Б.Д. Вон, Лори Танн Чинн и Боуэн Янг.

Премьера состоится уже 22 января.

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Видео Аквафина — это Нора из Квинса
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