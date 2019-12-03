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Телеовощи. Выпуск 312: Эдипов комплекс
 
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Выйдут в декабре

4 СрНоль кадров в секунду (аудио)
4 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
5 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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6 ПтЕВА (аудио)
6 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
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8 ВсТелеовощи (видео)
8 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
9 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
11 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 312: Эдипов комплекс
 
1ЕВА – спецвыпуск 25: Друзья
 
26Лазер-шоу «Три дебила» – 381: «Аванпост», «Клаус» и сериал «Годы»
 
14Ноль кадров в секунду – 292: Half-Life 3 confirmed
 
 
4ЕВА – 348: Маленький Акселератор
 
15Телеовощи – 311: Небинарное что-то
 
3Ноль кадров в секунду – 291: Звёздные войны наносят ответный удар
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 380: Интервью с Егором Барановым, режиссёром фильма «Аванпост»
 
14ЕВА – 347: Синкай не впечатлил
 
13Телеовощи – 310: Счастливая семья
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