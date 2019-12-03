Телеовощи. Выпуск 312: Эдипов комплекс

-
- 2
- 117
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $535 из $550
Ближайшая цель: Спецвыпуски будут записываться с вебками. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:41 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:06 —
|«Поток» (The Feed) — 1x01—03 (премьера)
|12:42 —
|«Прислуга» (Servant) — 1x01—03 (премьера)
|31:28 —
|«Харли Квинн» (Harley Quinn) — 1x01 (премьера)
|43:24 —
|«Принц драконов» — 3x01—09 (премьера сезона)
|01:02:21 —
|Новости
|01:56:36 —
|Отвечаем на вопросы
|02:06:32 —
|«Мандалорец» — 1x03—04
|02:25:03 —
|«Кремниевая долина» — 6x05
|02:35:07 —
|«Рик и Морти» — 4x03
|02:38:53 —
|«Судная ночь» — 2x07
|02:51:01 —
|«Зло» — 1x08
|02:56:49 —
|«Видеть» — 1x04
|03:10:55 —
|«Тёмные начала» — 1x04
|03:25:45 —
|«Южный Парк» — 23x08
|03:31:35 —
|«Лексс» — 2x17 (впечатления Юры и Льва)
|03:36:23 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 3x07 (впечатления Льва)
|03:42:18 —
|«Вавилон 5» — 1x18 (впечатления Юры)
|03:47:17 —
|«Психопаспорт» — 2x07 (впечатления Юры и Льва)
|03:57:41 —
|«Прослушка» — 2x08
|04:05:42 —
|«Теория Большого взрыва» — 1x14 (впечатления Михаила)
|04:11:10 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:06 —
|«Булл» — 4x09
|12:56 —
|«Рэй Донован» — 7x02
|25:10 —
|«Хранители» — 1x06
Скачивание