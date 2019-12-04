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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Рамси Болтон из «Игры престолов» попал в третий сезон «Американских богов»

Исполнитель роли одного из самых запоминающихся злодеев «Игры престолов» Иван Реон перебрался во вселенную «Американских богов». В инстаграме сериала появился свежий пост, сообщающий, что актёр пополнил каст третьего сезона, где сыграет обаятельного лепрекона по имени Лиам Дойл.

Съёмки продолжения урбанистического фэнтези от Starz по одноимённому роману Нила Геймана в самом разгаре и, по предварительным данным, завершатся в марте. События третьего сезона под присмотром шоураннера Чарльза Игли («Хемлок Гроув») будут разворачиваться в известном читателям заснеженном городке Лейксайд, штат Висконсин.

В актёрском составе проекта значатся Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Орландо Джонс, Мэрилин Мэнсон, Блайт Даннер, Эрик Джонсон, Доминик Джексон и другие.

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Темы
 
Американские боги
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