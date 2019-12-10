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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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«Чудотворцы» — трейлер второго сезона комедийной антологии с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми

Кабельный канал TBS опубликовал свежий трейлер второго сезона «Чудотворцев». Комедийная антология со Стивом Бушеми и Дэниелом Рэдклиффом вернётся на экраны с десятью свежими эпизодами 28 января.

Второй сезон расскажет новую историю с новыми персонажами, но в исполнении тех же актёров. События разворачиваются в суровую эпоху Средневековья, когда земля была плоской, а единственным развлечением считались казни. Рэдклифф играет сына короля-тирана, а Бушеми — крестьянина, который вечно попадает в передряги. В сериале также снимаются Каран Сони (придворный и друг принца), Джеральдин Висванатхан (предмет обожаний наследника престола) и Питер Серафинович (грозный правитель королевства).

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Новые выпуски подкастов

 
12Телеовощи – 313: Оборотни в нильфгаардских доспехах
 
16Ноль кадров в секунду – 293: Baby Yoda in da House
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 382: «Холодное сердце 2», «Ирландец» и «Достать ножи»
 
6ЕВА – 349: Попаданцы Inc.
 
12Телеовощи – 312: Эдипов комплекс
 
1ЕВА – спецвыпуск 25: Друзья
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 381: «Аванпост», «Клаус» и сериал «Годы»
 
14Ноль кадров в секунду – 292: Half-Life 3 confirmed
 
 
4ЕВА – 348: Маленький Акселератор
 
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