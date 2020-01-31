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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Сара Шахи займётся сексом на Netflix

Очевидно, не страдающая от чрезмерной объективации Сара Шахи («Подозреваемый») подписалась на главную роль в сериале Netflix «Секс/Жизнь», который точно раскроет все её многочисленные таланты.

Сценарий напишет Стэйси Ракейсер («Холм одного дерева») на основе мемуаров ББ Истон «44 главы о 4 мужчинах». Она же выступит шоураннером и исполнительным продюсером проекта вместе с Ларри Робинсом и Дж. Майлзом Дэйлом.

В центре сюжета 8-серийной драмеди — с виду прилежная домохозяйка из пригорода, жена и мать двоих детей (Шахи), чьи сексуальные желания не находят отклика со стороны холодного и сдержанного мужа. Глубоко неудовлетворённая женщина отправляется на поиски той горячей городской оторвы, которой она была десять лет назад, описывая воспоминания о своём диком и необузданном прошлом вперемешку с эротическими фантазиями в дневнике. Его-то и находит муж, и тогда всё меняется.

Продано.

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