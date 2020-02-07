Бенджамин Брэтт составит компанию Розарио Доусон в экранизации комикса DMZ

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Свежее пополнение в актёрском составе «Демилитаризованной зоны» — в пилотный эпизод сериала от потокового сервиса HBO Max записался Бенджамин Брэтт («Доктор Стрэндж»). Главную женскую роль совсем недавно закрепили за Розарио Доусон («Сорвиголова»).

События экранизации комикса DMZ от Vertigo происходят в недалёком будущем в Манхэттене, превращённом в демилитаризованную зону после второй Гражданской войны. Врач Альма Ортего (Доусон) отправляется в опаснейшее путешествие по ничейным, страдающим от беззакония и запустения землям на поиски потерянного сына. Постепенно женщина становится для выживших источником, казалось бы, давно утерянной надежды.

Брэтт сыграет Парко Дельгадо — лидера одной из самых влиятельных банд в демилитаризованной зоне. Невероятно харизматичный и столь же опасный Дельгадо стремится любой ценой захватить власть над всей территорией зоны.

Ава Дюверней режиссирует пилотный эпизод по сценарию шоураннера Роберто Патино («Мир Дикого Запада»); оба числятся исполнительными продюсерами проекта. В производстве участвуют Array Filmworks и Warner Bros. Television.