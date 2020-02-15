Cinemax показал свежие кадры из «Воина» и «Банд Лондона» Гарета Эванса в сборном трейлере сериалов 2020 года

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Cinemax, пока ещё не окончательно завязавший с художественными сериалами, презентовал сборный трейлер, где похвастался новыми кадрами из нескольких весьма ожидаемых зрителями проектов.

Среди прочих в ролике имеются новые кадры из второго сезона криминальной драмы «Воин», из продолжения детективной драмы «Корморан Страйк», а также из многообещающей новинки — британского криминального триллера «Банды Лондона» от создателя кинодилогии «Рейд» Гарета Эванса.

И пусть конкретные даты выхода пока не сообщаются, но все эти сериалы совершенно точно выйдут на кабельном канале уже в этом году.