Телеовощи. Выпуск 327: Дед-трансформер

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Содержание
Оценки эпизодов
|01:04 —
|Благодарим наших спонсоров
|03:10 —
|Новости
|33:56 —
|«Мифический квест: Пир ворона» (Mythic Quest: Raven's Banquet) — 1x01—03 (премьера)
|59:42 —
|«Ключи Локков» (Locke & Key) — 1x01—10 (премьера)
|01:25:21 —
|«Допрос» (Interrogation) — 1x01 (премьера)
|01:32:24 —
|«В долгах как в шелках» (Indebted) — 1x01 (премьера)
|01:34:04 —
|«Томми» (Tommy) — 1x01 (премьера)
|01:36:29 —
|«Кэти Кин» (Katy Keene) — 1x01 (премьера)
|01:47:21 —
|«Навсегда» (For Life) — 1x01 (премьера)
|01:53:02 —
|«Родина» — 8x01 (премьера сезона)
|01:56:50 —
|«Тернистый путь» (Briarpatch) — 1x01 (премьера)
|02:04:20 —
|«Чужак» — 1x06
|02:13:39 —
|«Чудотворцы» — 2x03
|02:19:56 —
|«Харли Квинн» — 1x11
|02:24:57 —
|«Волшебники» — 5x05—06
|02:35:00 —
|«Звёздный путь: Пикар» — 1x04
|02:44:06 —
|«Уайтчепел» — 2x01
|02:52:11 —
|«Лексс» — 3x07 (впечатления Юрия и Льва)
|03:01:09 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 3x18—19 (впечатления Льва)
|03:14:58 —
|«Вавилон 5» — 2x07 (впечатления Юрия)
|03:24:22 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x05 (впечатления Михаила)
|03:29:52 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:05 —
|«Булл» — 4x14
|08:08 —
|«Как ты смеешь» — 1x06
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