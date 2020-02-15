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Телеовощи. Выпуск 327: Дед-трансформер
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в феврале

16 ВсТелеовощи (видео)
16 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
18 Вт20:00ЕВА (трансляция)
25 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в марте

3 Вт20:00ЕВА (трансляция)
10 Вт20:00ЕВА (трансляция)
17 Вт20:00ЕВА (трансляция)
24 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 327: Дед-трансформер
 
2Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 392: «Хищные птицы» и потрясающие истории из Воркуты
 
7ЕВА – 359: Контрафактная вода
 
0Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
9Телеовощи – 326: Возвращение в подъезд
 
9Ноль кадров в секунду – 302: Кадры против Warcraft III: Reforged
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 391: «1917», «Кома» и трейлер «Форсажа 9»
 
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