Эксклюзив от Джо Кесады: промо-арт второго сезона «Карателя»

Пав жертвой «развода» Marvel и Netflix, многосерийный криминальный боевик «Каратель» с Джоном Бернталом успел прожить всего два сезона, зато подарил современному зрителю, возможно, лучшее экранное воплощение Фрэнка Касла. Вспомнить, насколько крут был персонаж в исполнении Бернтала, на днях предложил Джо Кесада — креативный директор и исполнительный вице-президент издательства Marvel.

В своём твиттере сценарист и художник, подобно многим томящийся в самоизоляции из-за бушующего коронавируса, порадовал подписчиков, выложив ранее нигде не публиковавшийся промо-арт ко второму сезону «Карателя». На прикреплённых к посту изображениях, собственно, сам арт и футболки, предназначавшиеся для съёмочной команды и актёров сериала.

Here's another one from the Punisher archives. This was the final art for the start of season 2 cast and crew t-shirt.



Hint: If you squint you can see it. pic.twitter.com/8pkqa2edds