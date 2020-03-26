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Эксклюзив от Джо Кесады: промо-арт второго сезона «Карателя»

Пав жертвой «развода» Marvel и Netflix, многосерийный криминальный боевик «Каратель» с Джоном Бернталом успел прожить всего два сезона, зато подарил современному зрителю, возможно, лучшее экранное воплощение Фрэнка Касла. Вспомнить, насколько крут был персонаж в исполнении Бернтала, на днях предложил Джо Кесада — креативный директор и исполнительный вице-президент издательства Marvel.

В своём твиттере сценарист и художник, подобно многим томящийся в самоизоляции из-за бушующего коронавируса, порадовал подписчиков, выложив ранее нигде не публиковавшийся промо-арт ко второму сезону «Карателя». На прикреплённых к посту изображениях, собственно, сам арт и футболки, предназначавшиеся для съёмочной команды и актёров сериала.

После этой публикации львиная доля аудитории, потрясая купюрами, активно интересуется, где и как теперь можно разжиться такими футболками.

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Каратель
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