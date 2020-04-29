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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Как создавалась дуэль Дарта Мола и Асоки Тано в седьмом сезоне «Звёздных войн: Войны клонов»

В сети появился ролик о создании седьмого сезона анимационного сериала «Звёздный войны: Война клонов», демонстрирующий, как создавался поединок Дарта Мола и Асоки Тано, который многие посмотревшие свежий эпизод уже окрестили одной из лучших дуэлей на световых мечах за всю историю культового франчайза.

Впечатляющий поединок на Мандалоре срежиссировал создатель и бессменный шоураннер сериала Дэйв Филони. Над постановкой трудилась целая команда талантов от каскадёров и актёров озвучивания до аниматоров из Lucasfilm. Свои движения Молу подарил актёр и каскадёр Рэй Парк, сыгравший ситха в «Скрытой угрозе».

Финальный сезон анимационного экшена выходит на потоковом сервисе Disney+ и завершится с выходом двенадцатого эпизода Victory and Death 4 мая, в День «Звёздных войн».

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Видео Звёздные войны: Войны клонов
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