Телеовощи. Выпуск 341: Отдел компостирования мозгов

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Содержание
Оценки эпизодов
|01:00 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:08 —
|Новости
|27:26 —
|Отвечаем на вопросы
|29:38 —
|«Старгёрл» (Stargirl) — 1x01
|41:29 —
|«Великая» (The Great) — 1x01
|48:36 —
|«Кайфтаун» (Hightown) — 1x01
|54:24 —
|«Сквозь снег» (Snowpiercer) — 1x01
|01:00:59 —
|«Миллиарды» — 5x03
|01:09:35 —
|«Рик и Морти» — 4x08
|01:24:23 —
|«Харли Квинн» — 2x07
|01:33:03 —
|«Уайтчепел» — 4x06 (финал сериала)
|01:43:58 —
|«Лексс» — 4x08 (впечатления Юрия и Льва)
|01:50:55 —
|Avatar: The Last Airbender ‒ North and South, Part 1 (впечатления Льва)
|01:59:22 —
|«Вавилон 5» — 2x21 (впечатления Юрия)
|02:07:38 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x20 (впечатления Михаила)
|02:19:47 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:05 —
|«Защищая Джейкоба» — 1x06