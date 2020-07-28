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Драма о маньяке с Юлией Снигирь и Никитой Ефремовым стартует в августе

Стриминговый сервис START объявил дату выхода многосерийной детективной драмы «Хороший человек» с Юлией Снигирь и Никитой Ефремовым в главных ролях. Девятисерийный режиссёрский проект Константина Богомолова по мотивам реальной истории об «ангарском маньяке» стартует 20 августа.

В маленький городок Рубежный прибывает следователь из Москвы Евгения Ключевская (Снигирь), чтобы проверить информацию о якобы объявившемся там серийном убийце. Подозрение падает на местного жителя Ивана Крутихина (Ефремов). Но в городке столичного следователя встречают недоброжелательно и настороженно. Совершенно очевидно, что у каждого жителя здесь свои тайны.

В сериале также снимаются Андрей Бурковский, Александра Ребенок и Ксения Собчак.

А ещё у драмы появился официальный постер с главными героями:

Постеры сериала «Хороший человек»
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