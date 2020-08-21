Постер шестого сезона «Бойся ходячих мертвецов» не предвещает ничего хорошего для Моргана Джонса

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AMC опубликовал постер шестого сезона «Бойся ходячих мертвецов» с неважно выглядящим Морганом Джонсом (Ленни Джеймс) и мрачной надписью, сообщающей о том, что прошлое мертво. Продолжение стартует 11 октября.

Приквел постапокалиптической драмы по комиксам Роберта Киркмана описывает события в Лос-Анджелесе, где и началась страшная зомби-эпидемия, поглотившая остальную страну. Шестой сезон, обещают авторы и актёры, заставит главных героев столкнуться с невиданными доселе вызовами и принесёт в их жизнь большие перемены.

Помимо Джеймса в сериале снимаются Алисия Дебнем-Кэри, Мэгги Грейс, Колман Доминго, Остин Амелио, Карен Дэвид, Гаррет Диллахант и другие. Шоураннерами числятся Эндрю Чамблисс и Йен Б. Голдберг.