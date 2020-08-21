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Постер шестого сезона «Бойся ходячих мертвецов» не предвещает ничего хорошего для Моргана Джонса

Кабельный канал AMC опубликовал постер шестого сезона «Бойся ходячих мертвецов» с неважно выглядящим Морганом Джонсом (Ленни Джеймс) и мрачной надписью, сообщающей о том, что прошлое мертво. Продолжение стартует 11 октября.

Приквел постапокалиптической драмы по комиксам Роберта Киркмана описывает события в Лос-Анджелесе, где и началась страшная зомби-эпидемия, поглотившая остальную страну. Шестой сезон, обещают авторы и актёры, заставит главных героев столкнуться с невиданными доселе вызовами и принесёт в их жизнь большие перемены.

Помимо Джеймса в сериале снимаются Алисия Дебнем-Кэри, Мэгги Грейс, Колман Доминго, Остин Амелио, Карен Дэвид, Гаррет Диллахант и другие. Шоураннерами числятся Эндрю Чамблисс и Йен Б. Голдберг.

Постеры сериала «Бойся ходячих мертвецов»
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Галерея Бойся ходячих мертвецов
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