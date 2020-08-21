Секса не будет — британские режиссёры настаивают на экранном воздержании

COVID-19 наложил отпечаток практически на все сферы жизни, и кино не стало исключением. Но если вы думали, что одними закрытыми кинотеатрами и остановленными съёмками дело ограничится, то знайте: на самом деле всё куда хуже — теперь нам придётся жить без секса на экране. Профессиональная ассоциация режиссеров Великобритании, куда входит 7500 почётных членов, разработала руководство по съёмкам интимных сцен (Directing Nudity and Simulated Sex guidelines), главный посыл которого заключается в том, чтобы избегать их вовсе.

Режиссёр, сценарист и продюсер должны вместе просмотреть сценарий и решить, так ли необходимо физическое взаимодействие между актёрами и можно ли его чем-то заменить. Нужно ли показывать физический контакт? Если речь идёт о сериале, то можно ли отложить момент интимной близости?

Создатели научного труда уверены, что предвкушение интимной близости может быть куда более волнующим, чем она сама, и что эмоциональный контакт может быть столь же привлекательным, сколь и физический. Ну, вы поняли — воздержание спасёт мир.

Близость — это не биология. Это взаимная уязвимость, открытость и доверие между людьми. Если ты снимаешь секс-сцену, в которой нет этой близости, — ты полностью провалился, и то, что ты создал, — лишь жалкое подобие порнографии. Билл Андерсон, член ассоциации

Режиссёрам и сценаристам предлагают в поисках вдохновения пересмотреть классические сцены из фильмов тех времён, когда секс на экране ещё не показывали (и прекрасно справлялись), — вроде «Касабланки» или «Это случилось однажды ночью».

Также не возбраняется показывать закрывающуюся дверь спальни, торчащие из-под одеяла двигающиеся конечности и героев, одевающихся или поправляющих одежду уже после самого процесса. А остальное предоставить зрительскому воображению.

Если же интима всё-таки избежать не удалось, документ предлагает использовать в качестве секс-дублёров реальных половых партнёров звёзд (домашнее видео?) или отдаться во власть современных технологий — мол, CGI вам в помощь.

Впрочем, режиссёр Джессика Хоббс поспешила успокоить: так мучиться и креативить придётся недолго — максимум год. Хорошо хоть, «Игра престолов» уже закончилась.