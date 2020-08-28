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Тизеры второго сезона «Тёмных начал» обещают великую войну

Кабельный канал HBO и телеканал BBC опубликовали тизеры второго сезона фэнтези «Тёмные начала». Ролики обещают ещё больший размах повествования и назревающее великое противостояние сил добра и зла. Совместный многосерийный проект вещателей ввернётся на малые экраны в ноябре.

Тизер от BBC:

Продолжение экранизации знаменитой книжной серии Филипа Пулмана отправляет юную Лиру в путешествие по новым мирам, где она познакомится с земным мальчиком Уиллом — владельцем волшебного ножа. Теперь новым знакомым предстоит путешествовать по неизведанному измерению вдвоём.

Тизер от HBO:

В сериале снимаются Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс, Эндрю Скотт, Амир Уилсон и другие. За сценарий отвечает Джек Торн («Чудо»), а Пулман значится в команде исполнительных продюсеров. Производством занимаются New Line и Bad Wolf Productions.

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Темы
 
Видео Тёмные начала
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