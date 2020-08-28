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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Николас Кейдж изобразит дракона-алкаша в сериале по роману Highfire от автора «Артемиса Фаула»

Потоковый сервис Amazon приобрёл права на многосерийную экранизацию романа Highfire Оуэна Колфера, автора знаменитой книжной серии «Артемис Фаул». Зрителей ждёт криминальный триллер в мире магического реализма. Главную роль в нём сыграет Николас Кейдж, а точнее, он озвучит главного героя — дракона.

Первоисточник описывают как союз «Настоящего детектива» и «Пита и его дракона». Персонаж Кейджа — пытающийся выжить в современном мире реликт. Когда-то он и его предки правили землёй, но те времена давно прошли. Теперь старый дракон живёт в одиночестве на болотах Луизианы, прячется среди аллигаторов, целыми днями смотрит кабельное ТВ и литрами хлещет водку. Но всё изменится, когда на его логово набредёт попавший в беду подросток. Невольно породнившая человека и дракона жажда выживания положит начало самой необычной дружбе.

Сценарной адаптацией займётся Дэйви Холмс («Достать коротышку»).

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