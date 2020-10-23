Судьба киноадаптации сериала «Звёздный крейсер „Галактика“» в руках создателя «Тёмного феникса»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Студия Universal всё-таки хочет дожать полнометражную экранизацию «Звёздного крейсера „Галактика“». Несмотря на то что готовится новый сериал от создателя «Мистера Робота», киношное подразделение опять пошло в атаку — на острие находится Саймон Кинберг в качестве сценариста и продюсера.

В центре повествования должны быть выжившие остатки человеческой цивилизации; все, кто пережил нападение расы роботов Сайлонов, пытаются найти себе новый дом и избежать встречи с воинственным флотом противника.

У Кинберга была подготовлена торжественная речь:

«Галактика» — один из святых граалей научной фантастики. Сложно передать словами моё воодушевление от возможности внести в серию что-нибудь новое, разумеется, не теряя из вида то, что сделало франчайз современной классикой. Я благодарен всем своим партнёрам, доверившим мне эту невероятную вселенную.

Кинберг многие годы опекал серию «Люди Икс», а потом срежиссировал «Тёмного феникса». Скоро у него выходит женский экшен «355».

«Звёздный крейсер „Галактика“» переживал многое; выдержит он и нашествие Кинберга. Следующий важный шаг — поиски режиссёра, который не соскочит (как многие до этого).