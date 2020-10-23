 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Видеообзор: Crash Bandicoot 4: It’s About Time Неделя аниме на КГ — главные новости 14–20 сентября «Король-шаман» — тизер, сэйю и авторы ремейка легендарного аниме Николас Кейдж изобразит дракона-алкаша в сериале по роману Highfire от автора «Артемиса Фаула» Режиссёр «Кэндимена» Ниа Дакоста возьмётся за «Капитана Марвел 2»
10
КИНО
СЕРИАЛЫ
2 022
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Судьба киноадаптации сериала «Звёздный крейсер „Галактика“» в руках создателя «Тёмного феникса»

Студия Universal всё-таки хочет дожать полнометражную экранизацию «Звёздного крейсера „Галактика“». Несмотря на то что готовится новый сериал от создателя «Мистера Робота», киношное подразделение опять пошло в атаку — на острие находится Саймон Кинберг в качестве сценариста и продюсера.

В центре повествования должны быть выжившие остатки человеческой цивилизации; все, кто пережил нападение расы роботов Сайлонов, пытаются найти себе новый дом и избежать встречи с воинственным флотом противника.

У Кинберга была подготовлена торжественная речь:

«Галактика» — один из святых граалей научной фантастики. Сложно передать словами моё воодушевление от возможности внести в серию что-нибудь новое, разумеется, не теряя из вида то, что сделало франчайз современной классикой. Я благодарен всем своим партнёрам, доверившим мне эту невероятную вселенную.

Кинберг многие годы опекал серию «Люди Икс», а потом срежиссировал «Тёмного феникса». Скоро у него выходит женский экшен «355».

«Звёздный крейсер „Галактика“» переживал многое; выдержит он и нашествие Кинберга. Следующий важный шаг — поиски режиссёра, который не соскочит (как многие до этого).

10 Обсудить
 6 октябряПрекрасные и опасные шпионки во главе с Джессикой Честейн спасают мир в трейлере экшена «355» 16 августаИдрис Эльба сыграет в романтическом шпионском триллере от человека, погубившего «Людей Икс» 2 августа 2019 годаРежиссёр «Тёмного феникса» и Риз Уизерспун замутят научно-фантастический фильм
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Прекрасные и опасные шпионки во главе с Джессикой Честейн спасают мир в трейлере экшена «355»
 
Знакомьтесь, шпионки экстра-класса: Джессика Честейн, Пенелопа Крус, Дайан Крюгер, Лупита Нионго и Фань Бинбин
 
Судьба киноадаптации сериала «Звёздный крейсер „Галактика“» в руках создателя «Тёмного феникса»

Тоже интересно

 
Сериалы Генри Кавилл в образе Геральта из сериала «Ведьмак»
 
Сериалы Джессика Честейн против «Игры престолов»: изнасилование — не способ сделать персонажа сильнее
 
Теперь точно известно, кто отец Дарта Вейдера
 
«Веном 2» сохранит свой мягкий рейтинг, несмотря на Карнажа
 
Кристен Стюарт — актриса десятилетия по версии Голливудской ассоциации кинокритиков
 
«Кристофер Робин» — тизер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Выйдут в октябре

25 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
26 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
29 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в ноябре

1 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 433: «Вратарь Галактики» и «Суд над чикагской семёркой»
 
4Ноль кадров в секунду – 339: Питерская гамма
 
3ЕВА
 
 
13Телеовощи – 362: Вибратор бесконечности
 
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 432: «Хэллоуин Хьюби» и «Бегущий по лезвию: The Final Cut»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru