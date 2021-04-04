Телеовощи. Выпуск 386: Нерегулярное паразитирование

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Благодарности и болтовня
|16:48 —
|Обсуждение новостей
|01:09:36 —
|«Нерегулярные части» (The Irregulars) — 1x01
|01:26:30 —
|«Игрушка для взрослых» (Made for Love) — 1x01
|01:31:52 —
|«Новобранец» — 3x08
|01:44:20 —
|«Засланец из космоса» — 1x10 (финал сезона)
|01:56:37 —
|«Вампиры средней полосы» — 1x03
|02:20:00 —
|«Бесконечный поезд» — 2x05
|02:28:38 —
|«Хильда» — 1x11
|02:39:07 —
|«Гусар» — 1x12
|02:48:54 —
|«Голяк» — 2x06 (финал сезона)
|02:57:30 —
|«Чародей» — 1x17 (впечатления Льва и Ларисы)
|03:07:10 —
|«Тьма» — 2x07 (впечатления Льва)
|03:23:52 —
|«Вавилон 5» — 4x22 (финал сезона, впечатления Юрия)
|03:35:47 —
|«Футурама» — 2x10 (впечатления Ларисы)
|03:45:01 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x22 (впечатления Юрия и Льва)
|03:57:10 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|«Супермен и Лоис» — 1x05
|06:40 —
|«Крайний космос» — 3x02
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