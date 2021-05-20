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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джереми Ирвин сыграет супергероя-гея в сериале «Зелёный Фонарь»

Портал Deadline сообщает, что у нас на подходе второй экранный участник Корпуса Зелёных Фонарей, да не простой, а гомосексуальный. Переговоры об участии в сериале «Зелёный Фонарь» для видеосервиса HBO Max ведёт Джереми Ирвин («Боевой конь»), который метит на роль Алана Скотта.

Повествование охватит десятки лет истории, а события приключенческого экшена будут происходить в разных галактиках. Зрителям покажут Землю 1941 года и её первого Зелёного Фонаря — гея и агента ФБР Алана Скотта, Землю 1984-го и её супергероя-альфача Гая Гарднера (Финн Уиттрок), а также чернокожую полуинопланетянку Бри Джарту.

Сет Грэм-Смит («Лего Фильм: Бэтмен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров») выступает шоураннером, а также пишет сценарий совместно с Марком Гуггенхаймом («Легенды завтрашнего дня») и Грегом Берланти («Стрела»). Производство обеспечивают Berlanti Productions и Warner Bros. TV. Съёмки начнутся в этом году.

Теги
Зелёный Фонарь
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