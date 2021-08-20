Джаред Падалеки объяснил свою реакцию на новость о приквеле «Сверхъестественного», в который его не позвали

В прошлом году после 15 лет мучений в эфире подошло к концу «Сверхъестественное», но его славное дело продолжается. Как стало известно в июне, The CW задумал сериал-приквел о родителях Сэма и Дина, но забыл рассказать об этом Джареду Падалеки. Тогда как другой Винчестер в исполнении Дженсена Эклса оказался не только в теме, но и активно в этом задействован — он выступит в роли рассказчика.

В итоге Падалеки не смог сдержать эмоций, поведав всему «Твиттеру» о том, как он раздавлен этой новостью и тем фактом, что узнал обо всём последним. Впрочем, потом два брата по разуму публично помирились, а сейчас актёр и вовсе заявляет, что его неправильно поняли:

Это была одна из тех вещей, которые появляются в сети, и люди решили, что я являюсь частью этого. Я действительно просто хотел сказать: «Эй, у меня нет секретов от вас, парни. Я ничего не знаю об этом». Но мне не стоило выкладывать там что-то и надеяться, что люди поймут. Тяжело передать определённый тон через твиты. Когда ты пишешь онлайн, получается что-то вроде: «Ого, он не знает! Они собираются убить друг друга!». Именно поэтому я пытаюсь максимально избегать социальные медиа.

Эклсу с работой после «Сверхъестественного» повезло больше — Эрик Крипке позвал его сниматься в «Пацанов», а вот Падалеки так и не смог вырваться из плена The CW, оставшись там работать не очень крутым «Уокером».