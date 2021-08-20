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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Лиза Джой едва не написала «Воспоминания» с Хью Джекманом под мужским именем — всё из-за сексизма

Источник: HBO Max

Карьере сценариста, а теперь и режиссёра Лизы Джой позавидовала бы добрая половина женщин Голливуда. После крепких, но не хватавших звёзд с неба сериалов «Чёрная метка» и «Мёртвые до востребования», она наконец-то громко заявила о себе с «Миром Дикого Запада». А совсем недавно сумела выйти на совершенно новый уровень, написав и поставив экшен-триллер «Воспоминания» с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон.

Но не подумайте, что у супруги Джонатана Нолана всё складывалось слишком легко. На всём протяжении карьеры женщину окружал сексизм, настолько дремучий, что она едва не написала сценарий «Воспоминаний» под мужским псевдонимом. Но таки обошлось.

Зачастую студии делали мне эти «комплименты», которые в основном были примерно такими: «Это так необычно, что женщина может прописать мужского персонажа». Но почему? Женщине что, так трудно представить эту глубину и невероятные вершины интеллекта?

Я думала, фильм получит больше внимания, если я напишу его под мужским именем. В конце концов, я решила этого не делать, но я определённо сталкивалась со множеством предубеждений в течение своей карьеры.

Что из этого получилось, подписчики HBO Max могут узнать прямо сейчас — премьера технотриллера состоялась сегодня. До российского же проката «Воспоминания» доберутся 26 августа.

Теги
Воспоминания
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