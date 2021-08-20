Больше никаких сильных женщин: второй сезон «Ведьмака» по-новому раскроет Цири и Йеннифер

Netflix не был бы собой, если бы даже в «Ведьмаке» всё не вертелось вокруг сильного и независимого пола. Фрейя Аллан (Цири) и Аня Чалотра (Йеннифер) сразу захватили эфир и во втором сезоне также не собираются сдавать позиций. В конце концов, они там не просто для фона:
Это просто то, что нам дано. Мы получили сценарий, где у наших персонажей была эта невероятная сюжетная арка, и, в конечном счёте, он в равной степени о женщинах. Мы там не просто для того, чтобы дополнить сюжетную линию Генри. Мы все связаны и оказываем влияние друг на друга.
Но не думайте, что весь второй сезон Лорен Хиссрич будет втирать нам про сильных женщин, скорее наоборот. Невероятно, но создатели решили отойти от этого шаблона, и Цири с Йеннифер обнажат перед зрителями все свои слабости и страхи, как «настоящие женщины»:
Иногда они могут быть слабыми. Дело не всегда в том, чтобы быть смелым или правым, но в том, чтобы показывать настоящих женщин, через что бы они ни проходили. Есть моменты, когда ты задаёшься вопросом, что творит твой персонаж. Всё как у реальных людей.
Что до Хиссрич, у этой женщины тоже сё хорошо. Только что она подписала многолетний контракт с Netflix, а значит ни нам, ни «Ведьмаку» в ближайшее время от неё никуда не деться.
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