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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Больше никаких сильных женщин: второй сезон «Ведьмака» по-новому раскроет Цири и Йеннифер

Источник: Netflix

Netflix не был бы собой, если бы даже в «Ведьмаке» всё не вертелось вокруг сильного и независимого пола. Фрейя Аллан (Цири) и Аня Чалотра (Йеннифер) сразу захватили эфир и во втором сезоне также не собираются сдавать позиций. В конце концов, они там не просто для фона:

Это просто то, что нам дано. Мы получили сценарий, где у наших персонажей была эта невероятная сюжетная арка, и, в конечном счёте, он в равной степени о женщинах. Мы там не просто для того, чтобы дополнить сюжетную линию Генри. Мы все связаны и оказываем влияние друг на друга.

Фрейя Аллан

Но не думайте, что весь второй сезон Лорен Хиссрич будет втирать нам про сильных женщин, скорее наоборот. Невероятно, но создатели решили отойти от этого шаблона, и Цири с Йеннифер обнажат перед зрителями все свои слабости и страхи, как «настоящие женщины»:

Иногда они могут быть слабыми. Дело не всегда в том, чтобы быть смелым или правым, но в том, чтобы показывать настоящих женщин, через что бы они ни проходили. Есть моменты, когда ты задаёшься вопросом, что творит твой персонаж. Всё как у реальных людей.

Аня Чалотра

Что до Хиссрич, у этой женщины тоже сё хорошо. Только что она подписала многолетний контракт с Netflix, а значит ни нам, ни «Ведьмаку» в ближайшее время от неё никуда не деться.

Теги
Ведьмак
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