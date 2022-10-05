Супергеройская дрянь

Первый Халк без спецэффектов — бодибилдер Лу Ферриньо — раскритиковал Женщину-Халка за искусственность. По его мнению, CGI не передаёт всю мощь животной ярости этого персонажа. Великолепный Лу даже не представляет, насколько сериал не дотягивает до лиги настоящей критики. В беды проекта можно бить вслепую из ненаблюдаемой части Вселенной — и всё равно попасть в десятку. Правда, такая победа нисколько не радует.



Концепт «Женщины-Халка» в открытую утащили из сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж, где её героиня пробивает и четвёртую стену, и даже следующую за ней — во втором сезоне находится тот, кто слышит все её комментарии. В «Женщине-Халке» такую шикарную возможность могли бы использовать и поприличнее. Что-то, конечно, пробито, но точно не четвёртая стена.



Убери все пресные ремарки супергероини, и ничего не изменится. Переделывание приёмов Уоллер-Бридж из остроумных в посредственные может не закончится. По слухам, между главной героиней и злодейкой грядущих «Марвелов» будет динамика вроде той, что сложилась у героинь «Убивая Еву». Если уж гении марвеловских сценариев умудрились слить простейший приёмчик, что они сотворят из неуловимого напряжения?



Но не будем заниматься пророчеством. Халк, надо сказать, персонаж для Marvel не самый удобный. Трудности с правами зарубили намечавшийся сольник «Халк: Мировая война» Марка Руффало — единственного актёра, вписавшегося в образ забитого учёного с одной стороны и неконтролируемого монстра — с другой. За всё время в MCU эту сторону биографии персонажа не раскроют, но отец Беннера был алкоголиком, который ненавидел своего сына, применял к нему моральное и физическое насилие. Вот откуда равнодушие к последствиям опасных экспериментов — эмоции давно застыли, ярость подавлялась и накапливалась годами. Брюс и без смертельной дозы гамма-излучений считал себя монстром. Простая мораль: смотрите, деточки, зарытые глубоко внутри травмирующие воспоминания рано или поздно превратят вас в чудовище. С таким исходником фильму было бы где разгуляться.



Как говорит Кевин Файги, в мультивселенной возможно всё. Круто и некруто одновременно — всех потерянных героев легко вернуть, как в «Рике и Морти». Какой смысл вообще переживать? Халка-Руффало на больших экранах мы, может, ещё и увидим, а пока он довольствуется камео в сериале, где нужен лишь для того, чтобы проект хоть кто-то посмотрел. Вам неинтересна Женщина-Халк, ребята? Ничего страшного! Мы добавим Мерзость (Тима Рота вытащили из фильма, где Халка играл ещё Эдвард Нортон), Сорвиголову и Вонга, чьё появление вообще похоже на камео по акции. Что-то, что берёшь тупо на сдачу. Нет, Вонг очень милый, просто его позиции в киновселенной словно искусственно завышают: и Стрэндж по сравнению с ним никто, и Ванде выговор делает как злодейке, посмевшей чего-то там хотеть от жизни. Неудивительно, что она скинула его со скалы.



Фандом собрался у экранов в предвкушении первого трейлера и увидел, что уровень CGI Женщины-Халка уступает даже Орлуше из дисишного «Миротворца». Дожили, что называется. Тревожных звоночков, надо сказать, у студии было немало: Хранители времени в «Локи», богини «Лунного рыцаря», третий глаз Стрэнджа в сиквеле, Корг из последнего «Тора» — что на стриминге, что на большом экране Marvel стала отступать от реалистичности воплощения своих персонажей.



MCU пришла к успеху с «Железным человеком», потому что костюм Тони Старка не выглядел смешно, дёшево или по-детски. Да все тогда просто выпали! Вот это квантовый скачок из перформансов супергероев в трико, вызывающих испанский стыд, до такого гения, миллиардера, плейбоя, филантропа! Визуальные эффекты — принципиальный момент. Marvel — это не «Доктор Кто» с пришельцами, на которых без слёз не взглянешь, и не сериалы The CW, чьи зрители живут с мантрой «понять и простить», потому что на большее там денег нет. От Marvel ждут хороших визуальных эффектов. Эта киновселенная так себя зарекомендовала. А теперь что? Женщину-Халка сравнивают с Фионой из «Шрека» 2001 года и персонажем игры The Sims — даже не последней версии!



Но даже она лучше всех остальных сказочных персонажей этого сериала. «Сказочные» пишешь автоматически, потому что проект уже не выглядит хоть сколько-нибудь серьёзно. Думаешь, ага, ну это, наверное, для категории «6+». Ну хорошо. Все эти герои, похожие на аниматоров, вызывают в лучшем случае недоумение. Человек-бык, человек-дикобраз, дама из Асгарда, меняющая внешность, — это всё уровень детского утренника, и то, что Тим Рот смог нормально существовать среди всего этого, лишний раз доказывает, до чего же он мощный актёр. Марк Руффало на съёмках посоветовал ему не воспринимать всё всерьёз. Дело говорил. Тим Рот появляется в сериале нечасто, но скажем так: в его трёхсекундном мелькании в кадре порой больше художественной ценности, чем в доброй половине серии.



Чёрт с ним, с уровнем CGI, все уже в курсе многолетних «тёрок» художников по визуальным эффектам со студией, этот скандал вскрылся незадолго до релиза «Женщины-Халка». В знак солидарности с лишениями творцов-художников премьеру сдвинули на день. Когда прекрасное всё же до нас добралось, смысл сериала уместился в то, что женщины могут всё просто потому что, а мужчины — неконтролируемые животные.



С разницей примерно в минуту Дженнифер Уолтерс окружает стайка дамочек в баре, готовых помочь, а на выходе из бара к ней начинают приставать мужчины, агрессивно реагируя на вежливый отказ. Такое бывает? Ещё как бывает, но если бы эти эпизоды хоть не шли друг за другом, манипулирование аудиторией выглядело бы не таким явным. Женщины не заботливы по умолчанию, а мужчины не подонки. Но в сериале нужно было показать, что существует негласное сестринство, хотя на самом деле как посмотреть. Женщины часто соревнуются друг с другом, это тоже часть реальности. Человек просто может быть нормальным или нет, и к полу это отношения не имеет, а подобные эпизоды выглядят попросту жалко.



Ну да ладно, типичный топорно выстроенный girl power-момент, но отношения Халка с Женщиной-Халком показаны ещё хуже. Беннер терпеливо помогает Уолтерс адаптироваться к новой реальности, а что она? Правильно, начинает его бить. Я сама всё смогу! И получше тебя, замкнутого, бесконтрольного животного с проблемами с менталочкой. Я могу быть собой, когда захочу, потому что женщины подавляют в себе больше чувств. Плохой аргумент. Да, женщины вынуждены испытывать страх из-за агрессивных мужчин и гнев из-за некомпетентных мужчин, считающих себя лучше на основании своего неподъёмного эго. Есть такая проблема, но суть-то в том, чтобы объяснить, почему Женщина-Халк может контролировать свои превращения, а прикрываться вместо этого несправедливостями мира просто глупо. Халк про своего батю-тирана ни слова ни сказал, не заикнулся о том, как трудно строить карьеру в научном сообществе, отстаивать свои идеи — наверняка хоть что-то из этого прокачало скилл контроля эмоций. Нельзя на всё отвечать в духе «ты просто женоненавистник». Тем более что Халк живёт в этой шкуре годами, уж его то можно было послушать, а не спрашивать, с кем трахался Кэп и трахался ли вообще.



Ей-то с этого что? Она себе даже с «Тиндере» никого найти не может. Вот это, кстати, обидно. Татьяна Маслани — шикарная актриса и прекрасно выглядит, но из Дженнифер Уолтерс весь сериал лепят страшную подружку, а Женщину-Халка делают красоткой. Получается, суперсила Джен — подсобраться и насобирать совпадений в приложении для знакомств. Вот она, главная цель этой супергероини. Чёрная вдова хотя бы воевала за свободу женщин.



Как так-то? И это всё, на что способна Женщина-Халк? Может быть, есть что-то ещё? Карьера? Дженнифер же постоянно твердит, что она адвокат, и у неё до сих пор не погашен студенческий кредит. Новые судебные дела? Что вы! Сценаристы говорили, что не в теме. Могли бы и не говорить. По тому, что они покажут, это видно. Тверк с новой клиенткой, которую Дженнифер знает пять минут и уже орёт «да я за тебя убью», максимум их смелости. Как и работать в сериале с таким уровнем профессионализма.



В плане суперсил у Женщины-Халка был, пожалуй, всего один забавный момент — когда на Дженнифер Уолтерс нападает группа парней, она в ужасе кричит, а потом вспоминает о своей способности, превращается и расправляется с недозлодеями. Здесь мы видим, у неё есть сила не только бодаться с кузеном, Дженнифер начинает осознавать свои новые возможности. С другой стороны, проявить себя у Женщины-Халка шансов почти нет. Все её противники в этом проекте ущербненькие, как Титания, с которой она в первой же серии устроит максимально беспонтовую битву.



Вся сюжетная линия этой злодейки вызывает много вопросов, но они ни к чему, ведь в «Женщине-Халке» Джамила Джамил получила роль мечты. Играть вообще не надо! Шальная императрица, завистливая инстадива, реплики которой понижают IQ всей улицы. До релиза актриса спокойно держала удар фандома, не оценившего её бодипозитивный образ, отшучиваясь «ну сиськи-то хоть норм?». Но и последняя ставка не сработала. Когда сериал стартовал и все увидели сцены с Титанией, стало ясно, что здесь уже никакие сиськи не помогут.



После премьеры Джамил сменила тактику и начала высокомерно реагировать на критику поклонников, отвечая на комментарии о недостатках сериала примерно так: «Да плевать я хотела. Кого это вообще волнует? У меня-то всё зашибись, а ты просто неудачник». Занавес. Нет, ну какой же стыд. Поклонники не всегда справедливы, хейтеры — тем более, но самоутверждаться за счёт тех, благодаря кому у тебя в принципе есть работа, не самая дальновидная стратегия для актрисы, упивающейся тусовками со «звёздами Marvel». Что, чёрт возьми, это вообще значит? Есть те, кто снимается у Спилберга, а есть актёры категории Marvel? Не самый продуманный комплимент.



Хотя с актрисой как раз всё понятно, для неё это как выбраться из школы аутсайдером и при первой же возможности начать навёртывать упущенное. Одной из последних работ в скромной фильмографии Джамилы Джамил стала неловкая романтическая комедия с Оуэном Уилсоном и Дженнифер Лопес, решившей превратить картину в сплошное промо своей музыкальной карьеры. У Джамил там роль одной из многочисленных незапоминающихся девочек на подтанцовке у звезды, даже у собаки главного героя и то на пару эпизодов больше. А хочется-то быть Дженнифер Лопес! В «Женщине-Халке» почти получается — на кратчайший миг, пока настоящая звезда сериала не появится в кадре, чтобы повыбивать ей зубы.



Ну, круто. Свести потенциально мощный сериал к банальной женской зависти. Как могло получиться, что шоураннер и режиссёр проекта (между прочим, женщины) показали настолько стереотипных героинь? Неуклюжая карьеристка, которая не знает, как одеваться, ходить, говорить, строить отношения, может только работать. Её подруга-модница, которая в 35+ одевается так, будто ей 14. Это не плохо, люди могут делать что хотят, тем более на экране. Но слегка карикатурно. Крутая чика с завышенной самооценкой, которая остальных ни во что не ставит. Никого не забыла? Будто смотришь детскую комедию нулевых с девочками-неподростками.



Апогей этого величайшего сериала всех времён наступает ближе к концу сезона, когда Женщина-Халк без преувеличения целую серию переживает, напишет ей парень или нет. Это просто позор. Сценаристки забыли, где находятся? Почти каждый эпизод прописывается, мол, без парня ты никто. На свадьбе давней подруги Уолтерс рассказала невесте об успехах на работе и новом супергеройском статусе, а в ответ та посочувствовала героине в том, что она одинока. Из какой книжки анекдотов прошлых лет сценаристки это выудили, кто так разговаривает в наше время? Кто будет переживать из-за какого-то случайного секса? Опять же, там все уже достаточно взрослые женщины, у которых могут быть дела и поинтереснее, особенно если ты супергероиня, но нет. Сериал сконцентрирован на переживаниях «я недостаточно хороша», и не в смысле «смогу ли я спасти Нью-Йорк от захвата какого-нибудь безумного бога озорства», а в смысле «почему у Женщины-Халка укладка круче, чем у меня?» Купи себе плойку, дорогая, и будь счастлива.



Вечным принижением красоты Дженнифер Уолтерс на фоне шикарности Женщины-Халка (хотя давайте признаем, Татьяна Маслани гораздо круче любого CGI, уж тем более такого) создатели сериала хотели показать, что никто не принимает нас такими, какие мы есть. Ну… да. А на что они рассчитывали? Может, сами какие-то другие? Почему прописные истины подаются как открытие Атлантиды? Супергеройский (хотя кто уже помнит?) сериал напичкан проблемами 12-летних девочек, которые даже в исполнении талантливых актрис выглядят неловко. Сам факт зацикленности проекта на неудачной личной жизни выдаёт прошлый опыт сценаристок — или настоящий, и это ещё в лучшем случае. Так хоть какая-никакая терапия, а если всё это просто заигрывание с больными темами женской части аудитории, то это некрасивая манипуляция, шитая белыми нитками.



Но какая разница? Сериалы Marvel на Disney+ похожи на промо будущих полнометражек, в которых появятся уже примелькавшиеся персонажи. По сути, не имеет значения, на что будут смотреть зрители. Главное, чтобы героиня запомнилась, как навязчивая глупая песня из рекламы газировки. А уж из-за комплексов шоураннера или ещё чего-нибудь, уже не так важно.